Юлия Стародубцева – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 109) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мексике, Мерида.

В 1-м раунде основы украинка, которая получила статус лаки-лузера, сыграет против Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 85). Поединок пройдет 4-м запуском на Akron Stadium после игры Сонмез – Саккари. Ориентировочное время начала игры – 03:45 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Жаклин.

Победительница противостояния в 1/8 финала встретится со 2-й сеяной Паулой Бадосой.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА