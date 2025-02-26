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  4. Юлия Стародубцева – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 февраля 2025, 02:35 |
89
0

Юлия Стародубцева – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Мериде 26 февраля в 03:45

26 февраля 2025, 02:35 |
89
0
Юлия Стародубцева – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

26 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 109) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мексике, Мерида.

В 1-м раунде основы украинка, которая получила статус лаки-лузера, сыграет против Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 85). Поединок пройдет 4-м запуском на Akron Stadium после игры Сонмез – Саккари. Ориентировочное время начала игры – 03:45 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Жаклин.

Победительница противостояния в 1/8 финала встретится со 2-й сеяной Паулой Бадосой.

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Юлия Стародубцева Жаклин Кристиан смотреть онлайн WTA Мерида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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