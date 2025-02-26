Как так вышло? Стародубцева сыграет в основе Мериды, хоть и не прошла отбор

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 109) попала в основную сетку хардового турнира WTA 500 в Мериде, Мексика.

Украинка получила статус лаки-лузера после снятия с соревнований Камилы Осорио (Колумбия, WTA 53).

Стародубцева, которая была посеяна под четвертым номером в квалификации, не сумела пройти отбор, проиграв в решающем раунде Леолии Жанжан.

В 1-м круге пятисотника Юлия выйдет на корт против Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 85). Это будет вторая встреча соперниц. 30 декабря Стародубцева начала сезон поединком против румынки в 1/16 финала турнира WTA 250 в Окленде и снялась после проигранных первого сета и двух геймов во второй партии из-за травмы лодыжки.