Как так вышло? Стародубцева сыграет в основе Мериды, хоть и не прошла отбор
Юлия попала в основную сетку турнира WTA 500 в Мексике после отказа Камилы Осорио
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 109) попала в основную сетку хардового турнира WTA 500 в Мериде, Мексика.
Украинка получила статус лаки-лузера после снятия с соревнований Камилы Осорио (Колумбия, WTA 53).
Стародубцева, которая была посеяна под четвертым номером в квалификации, не сумела пройти отбор, проиграв в решающем раунде Леолии Жанжан.
В 1-м круге пятисотника Юлия выйдет на корт против Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 85). Это будет вторая встреча соперниц. 30 декабря Стародубцева начала сезон поединком против румынки в 1/16 финала турнира WTA 250 в Окленде и снялась после проигранных первого сета и двух геймов во второй партии из-за травмы лодыжки.
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