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  4. Как так вышло? Стародубцева сыграет в основе Мериды, хоть и не прошла отбор
WTA
26 февраля 2025, 02:15 |
65
0

Как так вышло? Стародубцева сыграет в основе Мериды, хоть и не прошла отбор

Юлия попала в основную сетку турнира WTA 500 в Мексике после отказа Камилы Осорио

26 февраля 2025, 02:15 |
65
0
Как так вышло? Стародубцева сыграет в основе Мериды, хоть и не прошла отбор
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 109) попала в основную сетку хардового турнира WTA 500 в Мериде, Мексика.

Украинка получила статус лаки-лузера после снятия с соревнований Камилы Осорио (Колумбия, WTA 53).

Стародубцева, которая была посеяна под четвертым номером в квалификации, не сумела пройти отбор, проиграв в решающем раунде Леолии Жанжан.

В 1-м круге пятисотника Юлия выйдет на корт против Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 85). Это будет вторая встреча соперниц. 30 декабря Стародубцева начала сезон поединком против румынки в 1/16 финала турнира WTA 250 в Окленде и снялась после проигранных первого сета и двух геймов во второй партии из-за травмы лодыжки.

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Юлия Стародубцева Камила Осорио Жаклин Кристиан WTA Мерида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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