26 февраля на «Ред Булл Арена» пройдет матч 1/4 финала кубка Германии, в котором «РБ Лейпциг» встретится с «Вольфсбургом». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

РБ Лейпциг

Команда уже достаточно долго играет под руководством Марко Розе. И достаточно успешно, в том числе и в прошлом сезоне получилось и в Лиге чемпионов в плей-офф в очередной раз пройти, и в Бундеслиге выиграть спор за 4-е место у дортмундской Боруссии. Но сейчас все получается гораздо хуже. Особенно в Лиге чемпионов, где немцы, проигрывая все матчи 2024-го года, досрочно обеспечили себе провал.

Тяжело складывается для команды и Бундеслига. Она все еще остается в претендентах на 4-е, а то и 3-е место. Но в основном благодаря тому, что и конкуренты нестабильны. Вот и с кризисным Хайденхаймом была ничья в прошлом сезоне - там закончили 2:2. Зато в кубке получилось пройти не только Рот-Вайсс Эссен и Санкт-Паули, но и Айнтрахт. Причем гостей из Франкфурта-на-Майне, что идут третьими сейчас в чемпионате, разгромили 3:0.

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Вольфсбург

Клуб не лишен амбиций, но в последнее время не удавалось подтвердить их и близко. В том числе и в прошлом сезоне, по ходу которого все-таки убрали Нико Ковача, окончательно разочаровавшись в хорвате, и пригласив Ральфа Хазенхюттля, финишировали в нижней части таблицы, на 12-м месте. Австриец, впрочем, приходил явно с прицелом уже на 2024/2025. И при нем есть прогресс, хотя все-таки сложно сказать, получится ли вернуться в еврокубки. Тем более что со скромным Бохумом закончили 1:1.

Не удивительно, что команда старается проявить себя и в кубке страны. Она там пока что не пропускала даже. Кобленц и Боруссию Дортмунд победили минимально, по 1:0. А Хоффенхайму в декабре забили три безответных мяча.

Статистика личных встреч

5:1 в Лейпциге стали третьей победой Вольфсбурга в четырех крайних очных поединках при единственном поражении на этом отрезке.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют хозяевам поля, но, пожалуй, стоит взять вариант с обе забьют (коэффициент - 1,615).