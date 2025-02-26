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Кубок Германии
РБ Лейпциг
26.02.2025 21:45 – FT 1 : 0
Вольфсбург
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Германия
26 февраля 2025, 23:57 | Обновлено 27 февраля 2025, 00:07
181
0

Все решил пенальти. Определен последний полуфиналист Кубка Германии

«РБ Лейпциг» минимально обыграл «Вольфсбург»

26 февраля 2025, 23:57 | Обновлено 27 февраля 2025, 00:07
181
0
Все решил пенальти. Определен последний полуфиналист Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 26 февраля, состоялся матч четвертьфинала Кубка Германии 2024/25, в котором саксонский «РБ Лейпциг» играл с нижнесаксонским «Вольфсбургом».

Встреча получилась практически равной – «быки» немного больше владели мячом, но у «волков» на один удар в створ ворот больше. По неточным ударам и поданным угловым у «РБ Лейпцига» ощутимое преимущество, но судьбу этого матча решил пенальти, который был назначен в ворота «Вольфсбурга» в середине первого тайма. Один из лучших снайперов «быков» Беньямин Шешко его реализовал и этот гол стал для саксонцев победным – 1:0 и они прошли в полуфинал Кубка Германии.

«РБ Лейпцига» стал последним полуфиналистом Кубка Германии 2024/25. Ранее туда прошли билефельдская «Арминия», леверкузенский «Байер» и «Штутгарт». Жеребьевка полуфинала состоится в воскресенье, 2 марта, а сами матчи – во вторник и среду, 1-2 апреля.

Кубок Германии 2024/25, четвертьфинал

26 февраля

РБ Лейпциг – Вольфсбург – 1:0 (0:0)
Гол: Шешко, 69 (с пенальти).

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Кубок Германии по футболу РБ Лейпциг Вольфсбург
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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