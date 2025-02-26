Все решил пенальти. Определен последний полуфиналист Кубка Германии

Сегодня, 26 февраля, состоялся матч четвертьфинала Кубка Германии 2024/25, в котором саксонский «РБ Лейпциг» играл с нижнесаксонским «Вольфсбургом».

Встреча получилась практически равной – «быки» немного больше владели мячом, но у «волков» на один удар в створ ворот больше. По неточным ударам и поданным угловым у «РБ Лейпцига» ощутимое преимущество, но судьбу этого матча решил пенальти, который был назначен в ворота «Вольфсбурга» в середине первого тайма. Один из лучших снайперов «быков» Беньямин Шешко его реализовал и этот гол стал для саксонцев победным – 1:0 и они прошли в полуфинал Кубка Германии.

«РБ Лейпцига» стал последним полуфиналистом Кубка Германии 2024/25. Ранее туда прошли билефельдская «Арминия», леверкузенский «Байер» и «Штутгарт». Жеребьевка полуфинала состоится в воскресенье, 2 марта, а сами матчи – во вторник и среду, 1-2 апреля.

Кубок Германии 2024/25, четвертьфинал

26 февраля

РБ Лейпциг – Вольфсбург – 1:0 (0:0)

Гол: Шешко, 69 (с пенальти).