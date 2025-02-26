Реал подпишет одного из лучших игроков. От него отказалась Барселона

33-летний капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно. Летом 2025 года у нидерландского футболиста заканчивается с клубом контракт.

По информации испанских СМИ, на футболиста претендует мадридский «Реал». Флорентино Перес считает целесообразным подписание игрока такого уровня на правах свободного агента, даже несмотря на его возраст. «Реал» приложит максимум усилий, чтобы подписать Ван Дейка следующим летом.

В этом сезоне Ван Дейк провел 36 матчей, забил три гола и сделал один ассист. Ранее от подписания Ван Дейка отказалась «Барселона».