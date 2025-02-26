26 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами Интер Майами и Спортинг Канзас-Сити [первый матч – 1:0]

Поединок пройдет на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Время начала встречи – 03:00 по Киеву.

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Победитель противостояния во 2-м раунде сыграет против клуба Кавальер из Ямайки, который в прошлом сезоне выиграв первенство своей страны.

Интер Майами – Спортинг Канзас-Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит Apple TV, а также официальный YouTube-канал Concacaf.