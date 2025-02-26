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Major League Soccer
26 февраля 2025, 01:40 |
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Интер Майами – Спортинг Канзас-Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ

26 февраля 2025, 01:40 |
44
0
Интер Майами – Спортинг Канзас-Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

26 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами Интер Майами и Спортинг Канзас-Сити [первый матч – 1:0]

Поединок пройдет на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Время начала встречи – 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель противостояния во 2-м раунде сыграет против клуба Кавальер из Ямайки, который в прошлом сезоне выиграв первенство своей страны.

Интер Майами – Спортинг Канзас-Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит Apple TV, а также официальный YouTube-канал Concacaf.

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Лига чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами Спортинг Канзас-Сити Лионель Месси смотреть онлайн Луис Суарес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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