Александрия увеличила беспроигрышную домашнюю серию в УПЛ до 14 матчей

«Александрия» не проигрывает в Украинской Премьер-лиге на домашнем стадионе уже 14 матчей подряд (10 побед, 4 ничьих).

23 февраля на стадионе «Ника» состоялась игра 18-го тура чемпионата Украины между командами «Александрия» и «Заря». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Филиппов оформил дубль и принес победу своей команде.

Последний раз «Александрия» проиграла домашний матч УПЛ 21 апреля 2024 года против ЛНЗ (1:2).

В нынешнем розыгрыше украинского чемпионата «горожане» располагаются на втором месте в турнирной таблице (12 побед, 5 ничьих, 1 поражение).