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  4. Александрия увеличила беспроигрышную домашнюю серию в УПЛ до 14 матчей
Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 04:49 |
39
0

Александрия увеличила беспроигрышную домашнюю серию в УПЛ до 14 матчей

Последнее поражение было в апреле 2024 года против ЛНЗ

26 февраля 2025, 04:49 |
39
0
Александрия увеличила беспроигрышную домашнюю серию в УПЛ до 14 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

«Александрия» не проигрывает в Украинской Премьер-лиге на домашнем стадионе уже 14 матчей подряд (10 побед, 4 ничьих).

23 февраля на стадионе «Ника» состоялась игра 18-го тура чемпионата Украины между командами «Александрия» и «Заря». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Филиппов оформил дубль и принес победу своей команде.

Последний раз «Александрия» проиграла домашний матч УПЛ 21 апреля 2024 года против ЛНЗ (1:2).

В нынешнем розыгрыше украинского чемпионата «горожане» располагаются на втором месте в турнирной таблице (12 побед, 5 ничьих, 1 поражение).

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Александрия статистика чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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