Англия25 февраля 2025, 22:07 | Обновлено 25 февраля 2025, 22:12
2125
1
Гвардиола поставил на них крест. Топ-клубы нацелились на 3 звезд Ман Сити
Жереми Доку, Натан Аке и Бернарду Силва привлекают внимание «Атлетико» и «Барселоны»
25 февраля 2025, 22:07 | Обновлено 25 февраля 2025, 22:12
2125
1
3 игрока «Манчестер Сити» привлекают внимание испанских грандов сообщает Fichajes.
По информации источника, речь идет о бельгийском вингере Жереми Доку, португальском полузащитнике Бернарду Силве и нидерландском защитнике Натане Аке. На этих троих игроков не рассчитывает главный тренер английского клуба Пеп Гвардиола в следующем сезоне.
За первыми двумя следит каталонская «Барселона», а Натаном интересуется мадридский «Атлетико».
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла неожиданную замену Левандовски.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 февраля 2025, 04:59 9
Так выглядит красота и стиль в одном флаконе
Футбол | 25 февраля 2025, 08:22 10
Антониу Бернардину раскритиковал украинского вратаря
Футбол | 25.02.2025, 19:07
Теннис | 25.02.2025, 21:20
Футбол | 25.02.2025, 01:25
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Гвардіола планує велику перебудову. З великою ймовірністю це означатиме для Манчестер Сіті принаймні ще один рік без трофеїв
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.02.2025, 10:05 2
23.02.2025, 23:43 5
23.02.2025, 20:54 4
25.02.2025, 08:44 1
24.02.2025, 21:14 1
24.02.2025, 13:15 10
24.02.2025, 01:18
24.02.2025, 09:55 5