Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола поставил на них крест. Топ-клубы нацелились на 3 звезд Ман Сити
Англия
25 февраля 2025, 22:07 | Обновлено 25 февраля 2025, 22:12
2125
1

Гвардиола поставил на них крест. Топ-клубы нацелились на 3 звезд Ман Сити

Жереми Доку, Натан Аке и Бернарду Силва привлекают внимание «Атлетико» и «Барселоны»

25 февраля 2025, 22:07 | Обновлено 25 февраля 2025, 22:12
2125
1
Гвардиола поставил на них крест. Топ-клубы нацелились на 3 звезд Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

3 игрока «Манчестер Сити» привлекают внимание испанских грандов сообщает Fichajes.

По информации источника, речь идет о бельгийском вингере Жереми Доку, португальском полузащитнике Бернарду Силве и нидерландском защитнике Натане Аке. На этих троих игроков не рассчитывает главный тренер английского клуба Пеп Гвардиола в следующем сезоне.

За первыми двумя следит каталонская «Барселона», а Натаном интересуется мадридский «Атлетико».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла неожиданную замену Левандовски.

По теме:
ВИДЕО. Суперкамбек! Барселона перевернула игру с Атлетико, забив третий гол
Барселона – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Безумный матч. Как Барселона дважды забила Атлетико и сравняла счет
Жереми Доку Бернарду Силва Натан Аке Пеп Гвардиола Барселона Манчестер Сити Атлетико Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
Футбол | 25 февраля 2025, 04:59 9
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ

Так выглядит красота и стиль в одном флаконе

Журналист: «Трудно иметь такого нестабильного вратаря, как Трубин»
Футбол | 25 февраля 2025, 08:22 10
Журналист: «Трудно иметь такого нестабильного вратаря, как Трубин»
Журналист: «Трудно иметь такого нестабильного вратаря, как Трубин»

Антониу Бернардину раскритиковал украинского вратаря

Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Футбол | 25.02.2025, 19:07
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Марта Костюк – Дарья Сэвилл. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Мериде
Теннис | 25.02.2025, 21:20
Марта Костюк – Дарья Сэвилл. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Мериде
Марта Костюк – Дарья Сэвилл. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Мериде
«Будущее Ромы будет за ним». Раньери прокомментировал матч с Монцой
Футбол | 25.02.2025, 01:25
«Будущее Ромы будет за ним». Раньери прокомментировал матч с Монцой
«Будущее Ромы будет за ним». Раньери прокомментировал матч с Монцой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Гвардіола планує велику перебудову. З великою ймовірністю це означатиме для Манчестер Сіті принаймні ще один рік без трофеїв
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
25.02.2025, 10:05 2
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
23.02.2025, 23:43 5
Футбол
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
23.02.2025, 20:54 4
Футбол
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
25.02.2025, 08:44 1
Футбол
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
24.02.2025, 21:14 1
Баскетбол
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
24.02.2025, 13:15 10
Футбол
Усик признался, о чем говорил с Джошуа во время вечера бокса в Эр-Рияде
Усик признался, о чем говорил с Джошуа во время вечера бокса в Эр-Рияде
24.02.2025, 01:18
Бокс
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
24.02.2025, 09:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем