Гвардиола поставил на них крест. Топ-клубы нацелились на 3 звезд Ман Сити

3 игрока «Манчестер Сити» привлекают внимание испанских грандов сообщает Fichajes.

По информации источника, речь идет о бельгийском вингере Жереми Доку, португальском полузащитнике Бернарду Силве и нидерландском защитнике Натане Аке. На этих троих игроков не рассчитывает главный тренер английского клуба Пеп Гвардиола в следующем сезоне.

За первыми двумя следит каталонская «Барселона», а Натаном интересуется мадридский «Атлетико».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла неожиданную замену Левандовски.