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  4. Барселона нашла неожиданную замену Левандовски. Это игрок топ-клуба АПЛ
Испания
25 февраля 2025, 13:37 |
1194
2

Барселона нашла неожиданную замену Левандовски. Это игрок топ-клуба АПЛ

Дарвин Нуньес может покинуть «Ливерпуль»

25 февраля 2025, 13:37 |
1194
2
Барселона нашла неожиданную замену Левандовски. Это игрок топ-клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Каталонская «Барселона» интересуется уругвайским нападающим английского «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» видит в 25-летнем футболисте замену для поляка Роберта Левандовски. Эта кандидатура нравится и главному тренеру команды Ханси Флику.

Отмечается, что «красные» будут готовы отпустить уругвайца за 50 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Дарвин Нуньес провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Дарвином Нуньесом интересуется «Милан».

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Дарвин Нуньес Ливерпуль Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Роберт Левандовски
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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Комментарии 2
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Dnonama1
То бревно влахович, тепер це бревно яке в лівері не забиває. Бля ну можна купити когось нормального?
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