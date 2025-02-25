Барселона нашла неожиданную замену Левандовски. Это игрок топ-клуба АПЛ

Каталонская «Барселона» интересуется уругвайским нападающим английского «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» видит в 25-летнем футболисте замену для поляка Роберта Левандовски. Эта кандидатура нравится и главному тренеру команды Ханси Флику.

Отмечается, что «красные» будут готовы отпустить уругвайца за 50 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Дарвин Нуньес провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Дарвином Нуньесом интересуется «Милан».