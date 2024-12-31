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Чемпионат Европы
31 декабря 2024, 17:37 |
127
0

ВИДЕО. Мудрик, Довбик, Яремчук и другие. Все голы сборной Украины в 2024

Команда забивала на Евро, в Лиге наций и контрольных встречах

31 декабря 2024, 17:37 |
127
0
ВИДЕО. Мудрик, Довбик, Яремчук и другие. Все голы сборной Украины в 2024

Украинская ассоциация футбола выложила видео со всеми голами сборной Украины в 2024 году. Национальная команда забивала в матчах отбора на Евро-2024, финальной части Евро, контрольных встречах и в Лиге наций.

Авторами голов были Роман Яремчук, Николай Шапаренко, Артем Довбик, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Ефим Конопля, Владислав Ванат.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Лига наций видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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