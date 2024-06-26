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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 05:57 | Обновлено 26 июня 2024, 07:11
29
0

Матьяж КЕК: «У нас была удача. Маленькая страна, но мы сильны в спорте»

Ничья с Англией позволила Словении выйти в плей-офф Евро-2024

26 июня 2024, 05:57 | Обновлено 26 июня 2024, 07:11
29
0
Матьяж КЕК: «У нас была удача. Маленькая страна, но мы сильны в спорте»
УЕФА. Матьяж Кек

Вечером 25 июня состоялись матчи 3-го тура Евро-2024. Англия и Словения сыграли вничью (0:0), что позволило Англии взять первое место, а Словении – выйти в плей-офф.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек:

«Я не совсем ожидал, что мы пройдем. Своей игрой мы показали, что этого заслуживаем. Мы играли сегодня с одним из фаворитов турнира. Спасибо всем болельщикам, и, пусть, быть может, тут была доля везения, наши болельщики были с нами.

Весь день у меня был позитивный настрой, и мы проявили сегодня стойкость духа. Мы анализировали соперника, но, как только стали играть пассивно, у нас возникли проблемы. У Англии возник отличный шанс на 90-й минуте, но в целом у Яна было не очень много работы. Мы играли с очень сильной командой. Мы показали ее истинное лицо. Надо понимать, что английские футболисты играют раз в три-четыре дня, а у многих из наших за такие короткие отрезки не бывает игр со столь высокими ставками. Очень горжусь этой командой.

Я был тренером Марибора, сборной Словении – все это дало мне большой опыт, и на поражениях я учился. Так что, пожалуйста, позвольте мне в особенности гордиться этой командой – это нечто особое. Мы не можем сравниться с другими поколениями, но она доставила всем нам массу удовольствия.

Ребятам – самые большие комплименты. Мы в этой сложной группе были аутсайдерами. Вытерпели во втором тайме, но это же – против Англии. На столь высоком уровне мы провели три тяжелых матча за девять дней.

Мы долго ждали формирования такого состава. Состава – с характером, с сердцем. Его настрой перед игрой меня успокоил, несмотря на ее важность. А еще болельщики. Это что-то особенное. Мы для страны кое-что сделали: люди едины. У нас маленькая страна, но мы сильны в спорте».

Защитник сборной Словении Ваня Дркушич:

«Это какое-то волшебство. Каждый из нас в детстве, начиная футбольную карьеру, мечтал о чем-то подобном. Не только наши болельщики - весь футбольный мир увидел, что мы были на поле всем сердцем. Мы и вправду сражались один за всех и все за одного. За грудь в крестах. В итоге у нас получилось, и ощущения – просто невероятные».

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Николай Степанюк Источник: УЕФА
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