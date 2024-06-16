Словения – Дания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

16 июня проходит матч 1-го тура группы С на Евро-2024 между сборными Словении и Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Штутгарте, Германия. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

В группе С вместе со Словенией и Данией также играют команды Англии и Сербии.

Евро-2024. Группа С

1-й тур. 14 июня, Штутгарт

Словения – Дания – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Эриксен, 17

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Эриксен, 17 мин.