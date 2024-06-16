Чемпионат Европы16 июня 2024, 19:07 | Обновлено 16 июня 2024, 19:35
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Словения – Дания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы С на Евро-2024
16 июня 2024, 19:07 | Обновлено 16 июня 2024, 19:35
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16 июня проходит матч 1-го тура группы С на Евро-2024 между сборными Словении и Дании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Штутгарте, Германия. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
В группе С вместе со Словенией и Данией также играют команды Англии и Сербии.
Евро-2024. Группа С
1-й тур. 14 июня, Штутгарт
Словения – Дания – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Эриксен, 17
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Эриксен, 17 мин.
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