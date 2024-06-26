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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 02:19 |
14
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Чехия – Турция

26 июня в 22:00 в Гамбурге пройдет матч 3-го тура Евро-2024 в группе F

26 июня 2024, 02:19 |
14
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Чехия – Турция
УЕФА

В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «Фолькпаркштадион». В группе F чехи и турки также играют вместе с Португалией и Грузией.

Чехия в первом туре минимально уступила португальцам 1:2, а во втором сыграла вничью с грузинами 1:1.

Турция на старте чемпионата Европы выиграла у Грузии 3:1, а затем проиграла Португалии 0:3.

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Чехия – Турция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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