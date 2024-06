Йосип Иличич впервые сыграл после долгого лечения от депрессии

В немецком Кельне 25 июня в 22:00 состоялся матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Англии и Словении.



Матч прошёл в унылом ритме и завершился со счётом 0:0, однако отметился интересной заменой. На 75-й минуте вместо Беньямина Шешко на поле вышел Йосип Иличич.



У Йосипа было тяжелое детство: он был совсем маленьким, когда его отца убили недалеко от дома в Боснии, а их город постоянно обстреливали. В 2018-м из жизни ушёл его друг Давиде Астори. Иличич пришёл в себя только через пару лет. Однако уже в декабре 2021 из-за депрессии, связанной с изменой его жены игрок приостановил карьеру и покинул «Аталанту». Осенью 2022 игрок присоединился к словенскому «Марибору» и забил в дебютном матче за новый клуб. А уже летом 2024 был вызван на Евро, где впервые вышел в футболке национальной сборной на чемпионате Европы.



В сезоне 2023/24 за «Марибор» словенский полузащитник провёл 36 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 12 ассистов.

Josip Ilicic you will always be a reminder to me that nothing in this life can hold you back forever. You’re an absolute inspiration mate https://t.co/mMYA6bxTYu