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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 03:48 | Обновлено 26 июня 2024, 04:22
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Йосип Иличич впервые сыграл после долгого лечения от депрессии

Игрок Словении не играл официальные матчи за сборную с осени 2021

26 июня 2024, 03:48 | Обновлено 26 июня 2024, 04:22
410
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Йосип Иличич впервые сыграл после долгого лечения от депрессии
Getty Images/Global Images Ukraine. Йосип Иличич

В немецком Кельне 25 июня в 22:00 состоялся матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Англии и Словении.

Матч прошёл в унылом ритме и завершился со счётом 0:0, однако отметился интересной заменой. На 75-й минуте вместо Беньямина Шешко на поле вышел Йосип Иличич.

У Йосипа было тяжелое детство: он был совсем маленьким, когда его отца убили недалеко от дома в Боснии, а их город постоянно обстреливали. В 2018-м из жизни ушёл его друг Давиде Астори. Иличич пришёл в себя только через пару лет. Однако уже в декабре 2021 из-за депрессии, связанной с изменой его жены игрок приостановил карьеру и покинул «Аталанту». Осенью 2022 игрок присоединился к словенскому «Марибору» и забил в дебютном матче за новый клуб. А уже летом 2024 был вызван на Евро, где впервые вышел в футболке национальной сборной на чемпионате Европы.

В сезоне 2023/24 за «Марибор» словенский полузащитник провёл 36 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 12 ассистов.

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Йосип Иличич сборная Англии по футболу сборная Словении по футболу Евро-2024 Англия - Словения Марибор
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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aleks19826
"Пов'язана із зміною дружини"🤣🤣. Ну змінив жінку, невже від цього депресувати? Навпаки нова дружина це ж круто,як і нова машина
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