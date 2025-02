Пашалич сравнялся с Сапатой и Иличичем по количеству голов в ЛЧ за Аталанту

Нападающий «Аталанты» Марио Пашалич отметился забитым мячом в ворота бельгийского «Брюгге» и сравнялся по количеству голов в Лиге чемпионов за «бергамасков» с Дуваном Сапатой и Йосипом Иличичем (7).

12 февраля состоялась первая встреча 1/16 финала Лиги чемпионов между командами «Брюгге» и «Аталанта». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Победный гол на 90+4-й минуте забил Хокан Нильсон.

Ни один игрок в истории «бергамасков» не забивал больше голов в Лиге чемпионов, чем Пашалич.

В этом розыгрыше ЛЧ Марио провел 9 матчей, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

18 февраля в Бергамо на стадионе «Гэвисс Стэдиум» состоится ответный матч.

