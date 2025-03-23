ОФИЦИАЛЬНО. Минай заявил голкипера из клубной академии
Дмитрий Якубец готов дебютировать на профессиональном уровне
17-летний голкипер клубной академии Дмитрий Якубец стал игроком основного состава «Миная».
Об этом сообщил закарпатский клуб на своем сайте.
Якубец – воспитанник «Миная», который выступал за молодежные команды клуба. В первой части сезона он принимал участие в Детско-юношеской футбольной лиге Украины.
В клубе отметили, что кардинально изменили подход к развитию футбола и готовы предоставлять молодым игрокам шанс для прогресса.
Дмитрий Якубец выбрал 30-й номер в команде.
Ранее Егор Гуничев рассказал, как команда привыкает к требованиям нового тренера.
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