ОФИЦИАЛЬНО. Минай заявил голкипера из клубной академии

17-летний голкипер клубной академии Дмитрий Якубец стал игроком основного состава «Миная».

Об этом сообщил закарпатский клуб на своем сайте.

Якубец – воспитанник «Миная», который выступал за молодежные команды клуба. В первой части сезона он принимал участие в Детско-юношеской футбольной лиге Украины.

В клубе отметили, что кардинально изменили подход к развитию футбола и готовы предоставлять молодым игрокам шанс для прогресса.

Дмитрий Якубец выбрал 30-й номер в команде.

Ранее Егор Гуничев рассказал, как команда привыкает к требованиям нового тренера.