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Украина. Первая лига
23 марта 2025, 16:35 | Обновлено 23 марта 2025, 16:59
254
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай заявил голкипера из клубной академии

Дмитрий Якубец готов дебютировать на профессиональном уровне

23 марта 2025, 16:35 | Обновлено 23 марта 2025, 16:59
254
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай заявил голкипера из клубной академии
ФК Минай

17-летний голкипер клубной академии Дмитрий Якубец стал игроком основного состава «Миная».

Об этом сообщил закарпатский клуб на своем сайте.

Якубец – воспитанник «Миная», который выступал за молодежные команды клуба. В первой части сезона он принимал участие в Детско-юношеской футбольной лиге Украины.

В клубе отметили, что кардинально изменили подход к развитию футбола и готовы предоставлять молодым игрокам шанс для прогресса.

Дмитрий Якубец выбрал 30-й номер в команде.

Ранее Егор Гуничев рассказал, как команда привыкает к требованиям нового тренера.

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Александр Сильченко Источник: ФК Минай
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