Элина Свитолина – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 22) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/16 финала украинка сыграет против Каролины Муховой (Чехия, WTA 14). Поединок пройдет первым запуском на BUTCH BUCHHOLZ. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Элины.

Победительница противостояния в 4-м раунде сыграет либо против Элизе Мертенс, либо против Иги Свентек.

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