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  4. Элина Свитолина – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
23 марта 2025, 17:10 |
5272
5

Элина Свитолина – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Майами

23 марта 2025, 17:10 |
5272
5
Элина Свитолина – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

23 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 22) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/16 финала украинка сыграет против Каролины Муховой (Чехия, WTA 14). Поединок пройдет первым запуском на BUTCH BUCHHOLZ. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Элины.

Победительница противостояния в 4-м раунде сыграет либо против Элизе Мертенс, либо против Иги Свентек.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Олег Мандрівник
Сегодня хоть трансляция не тормозит
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+1
Mystic_Healer
3-1 хороший темп
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+1
VITASS
поки спокійно впевнено потужно . так і далі тре
Ответить
0
BATI-GOOOOOL
Шановні  ! Добрий день ! Може хтось підкаже чому цю трансляцію можна дивитися тільки через ВПН ?І в мене дуже гальмує. Чи це тільки в мене.На телевізоре зовсім не можу дивитися так як немає ВПН.
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0
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