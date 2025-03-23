Элина Свитолина – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Майами
23 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 22) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
В 1/16 финала украинка сыграет против Каролины Муховой (Чехия, WTA 14). Поединок пройдет первым запуском на BUTCH BUCHHOLZ. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Элины.
Победительница противостояния в 4-м раунде сыграет либо против Элизе Мертенс, либо против Иги Свентек.
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