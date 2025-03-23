Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Я не мог просить этих игроков о большем»
Главный тренер сборной Испании поделился ожиданиями от матча против Нидерландов
Главный тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги наций против Нидерландов:
«Ничья 2:2 в первом матче? Я не мог бы просить большего от этих игроков. Нам противостоял сильный соперник. Мы выиграли больше дуэлей, хорошо завершали атаки и не были во власти соперника. Они очень сильны, и это был матч, достойный финала.
Я хотел бы особенно поблагодарить город Валенсия за гостеприимство и поддержку. Я уверен, что атмосфера на матче будет исторической. Они будут давить на нас почти со сверхъестественной силой».
Матч Испания – Нидерланды состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.
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