Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Я не мог просить этих игроков о большем»

Главный тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги наций против Нидерландов:

«Ничья 2:2 в первом матче? Я не мог бы просить большего от этих игроков. Нам противостоял сильный соперник. Мы выиграли больше дуэлей, хорошо завершали атаки и не были во власти соперника. Они очень сильны, и это был матч, достойный финала.

Я хотел бы особенно поблагодарить город Валенсия за гостеприимство и поддержку. Я уверен, что атмосфера на матче будет исторической. Они будут давить на нас почти со сверхъестественной силой».

Матч Испания – Нидерланды состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.