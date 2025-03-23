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  4. Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Я не мог просить этих игроков о большем»
Лига наций
23 марта 2025, 16:27 |
376
0

Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Я не мог просить этих игроков о большем»

Главный тренер сборной Испании поделился ожиданиями от матча против Нидерландов

23 марта 2025, 16:27 |
376
0
Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Я не мог просить этих игроков о большем»
УЕФА. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги наций против Нидерландов:

«Ничья 2:2 в первом матче? Я не мог бы просить большего от этих игроков. Нам противостоял сильный соперник. Мы выиграли больше дуэлей, хорошо завершали атаки и не были во власти соперника. Они очень сильны, и это был матч, достойный финала.

Я хотел бы особенно поблагодарить город Валенсия за гостеприимство и поддержку. Я уверен, что атмосфера на матче будет исторической. Они будут давить на нас почти со сверхъестественной силой».

Матч Испания – Нидерланды состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.

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сборная Испании по футболу Лига наций сборная Нидерландов по футболу Испания - Нидерланды Луис де ла Фуэнте
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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