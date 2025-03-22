Названа сумма дохода Шальке от сдачи стадиона в аренду Шахтеру на матчи ЛЧ
«Горняки» в текущем сезоне вновь были вынуждены играть еврокубки за пределами Украины
Из-за продолжающейся вот уже четвертый год полномасштабной фазы российско-украинской войны действующий чемпион Украины «Шахтер» домашние матчи сезона-2024/25 в Лиге чемпионов вынужден был проводить в Гельзенкирхене.
«Горняки» согласовали аренду тамошнего стадиона «Фелтинс-Арена» с «Шальке».
По данным портала ran.de, немецкий клуб получил доход от сдачи в аренду своего стадиона «Шахтеру» в размере около 1,5 миллионов евро.
Примечательно, что в августе минувшего года СМИ сообщали, что «Шахтер» заплатит «Шальке» за аренду «Фелтинс-Арены» 2 миллиона евро. Однако тогда речь шла просто об общей сумме выплаты от украинской стороны, а сейчас – конкретно о доходе немецкого клуба.
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