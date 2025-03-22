Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа сумма дохода Шальке от сдачи стадиона в аренду Шахтеру на матчи ЛЧ
Лига чемпионов
22 марта 2025, 09:18 |
517
1

Названа сумма дохода Шальке от сдачи стадиона в аренду Шахтеру на матчи ЛЧ

«Горняки» в текущем сезоне вновь были вынуждены играть еврокубки за пределами Украины

22 марта 2025, 09:18 |
517
1
Названа сумма дохода Шальке от сдачи стадиона в аренду Шахтеру на матчи ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фелтинс-Арена

Из-за продолжающейся вот уже четвертый год полномасштабной фазы российско-украинской войны действующий чемпион Украины «Шахтер» домашние матчи сезона-2024/25 в Лиге чемпионов вынужден был проводить в Гельзенкирхене.

«Горняки» согласовали аренду тамошнего стадиона «Фелтинс-Арена» с «Шальке».

По данным портала ran.de, немецкий клуб получил доход от сдачи в аренду своего стадиона «Шахтеру» в размере около 1,5 миллионов евро.

Примечательно, что в августе минувшего года СМИ сообщали, что «Шахтер» заплатит «Шальке» за аренду «Фелтинс-Арены» 2 миллиона евро. Однако тогда речь шла просто об общей сумме выплаты от украинской стороны, а сейчас – конкретно о доходе немецкого клуба.

По теме:
Тренер, с которым контактировал Шахтер, интересен Атлетико и немцам
ФОТО. Защитник Шахтера получил испанское гражданство
Гол игрок Шахтера помог сборной Буркина-Фасо разгромить соперника
Фелтинс-Арена Шальке Шахтер Донецк стадионы выбор редакции деньги Лига чемпионов
Алексей Сливченко Источник: ran.de
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
Футбол | 22 марта 2025, 07:48 6
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»

Экс-игрок «сине-желтых» считает, что Андрей не сможет выиграть конкуренцию у Куртуа

Леоненко назвал украинцев, которые провалили игру с Бельгией
Футбол | 21 марта 2025, 11:20 14
Леоненко назвал украинцев, которые провалили игру с Бельгией
Леоненко назвал украинцев, которые провалили игру с Бельгией

«Сине-желтые» победили Бельгию со счетом 3:1

Экс-игрок киевского Динамо: «Ярмоленко должен освободить место в сборной»
Футбол | 21.03.2025, 11:37
Экс-игрок киевского Динамо: «Ярмоленко должен освободить место в сборной»
Экс-игрок киевского Динамо: «Ярмоленко должен освободить место в сборной»
Бельгийский журналист: «Эти украинцы были не такие уж и хорошие»
Футбол | 21.03.2025, 16:30
Бельгийский журналист: «Эти украинцы были не такие уж и хорошие»
Бельгийский журналист: «Эти украинцы были не такие уж и хорошие»
Старт квалификации ЧМ-2026. Итоги дня: победа Англии, фиаско Луческу
Футбол | 22.03.2025, 06:23
Старт квалификации ЧМ-2026. Итоги дня: победа Англии, фиаско Луческу
Старт квалификации ЧМ-2026. Итоги дня: победа Англии, фиаско Луческу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vovei
Лига чемпионов?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Буду скучать по боям. Планирую есть свежие яйца и выращивать ягоды»
УСИК: «Буду скучать по боям. Планирую есть свежие яйца и выращивать ягоды»
20.03.2025, 13:28 9
Бокс
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
20.03.2025, 19:47 3
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
20.03.2025, 17:10 1
Бокс
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
21.03.2025, 08:04
Футбол
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
20.03.2025, 23:39 260
Футбол
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
20.03.2025, 23:40 10
Футбол
Екатерина УСИК: «Я его бросила, это приносило страдания, вел себя ужасно»
Екатерина УСИК: «Я его бросила, это приносило страдания, вел себя ужасно»
21.03.2025, 00:45 2
Бокс
Настоящий лидер! Назван Лев матча Украина – Бельгия в Лиге наций
Настоящий лидер! Назван Лев матча Украина – Бельгия в Лиге наций
21.03.2025, 00:01 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем