Названа сумма дохода Шальке от сдачи стадиона в аренду Шахтеру на матчи ЛЧ

Из-за продолжающейся вот уже четвертый год полномасштабной фазы российско-украинской войны действующий чемпион Украины «Шахтер» домашние матчи сезона-2024/25 в Лиге чемпионов вынужден был проводить в Гельзенкирхене.

«Горняки» согласовали аренду тамошнего стадиона «Фелтинс-Арена» с «Шальке».

По данным портала ran.de, немецкий клуб получил доход от сдачи в аренду своего стадиона «Шахтеру» в размере около 1,5 миллионов евро.

Примечательно, что в августе минувшего года СМИ сообщали, что «Шахтер» заплатит «Шальке» за аренду «Фелтинс-Арены» 2 миллиона евро. Однако тогда речь шла просто об общей сумме выплаты от украинской стороны, а сейчас – конкретно о доходе немецкого клуба.