Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ

В сезоне-2024/25 свои домашние матчи в рамках Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» будет проводить в немецком Гельзенкирхене – на стадионе тамошнего «Шальке», который носит название «Фелтинс-Арена».

По информации немецких журналистов, за аренду стадиона под Лигу чемпионов «горняки» заплатят «кобальтовым» порядка 2 миллионов евро.

Если «Шахтеру» удастся выйти в плей-офф Лиги чемпионов, указанная сумма увеличится.

«Шальке» в настоящий момент выступает во Второй Бундеслиге, а ранее из-за проблем с финансами клуб даже задумывался о продаже «Фелтинс-Арены», которая виделась чрезмерно дорогой в обслуживании для «кобальтовых».

Впрочем, сейчас, по оценкам экспертов, дела «Шальке» значительно улучшились и только благодаря своему стадиону, который сдавался под аренду для проведения концертов, а также матчей финальной части Евро-2024, а вскоре будет задействован «Шахтером» в Лиге чемпионов, клуб заработает около 5 миллионов евро.