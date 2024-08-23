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  4. Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Лига чемпионов
23 августа 2024, 18:14 |
875
4

Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ

Из-за российско-украинской войны «горняки» вновь не смогут проводить международные матчи на родине

23 августа 2024, 18:14 |
875
4
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фелтинс-Арена

В сезоне-2024/25 свои домашние матчи в рамках Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» будет проводить в немецком Гельзенкирхене – на стадионе тамошнего «Шальке», который носит название «Фелтинс-Арена».

По информации немецких журналистов, за аренду стадиона под Лигу чемпионов «горняки» заплатят «кобальтовым» порядка 2 миллионов евро.

Если «Шахтеру» удастся выйти в плей-офф Лиги чемпионов, указанная сумма увеличится.

«Шальке» в настоящий момент выступает во Второй Бундеслиге, а ранее из-за проблем с финансами клуб даже задумывался о продаже «Фелтинс-Арены», которая виделась чрезмерно дорогой в обслуживании для «кобальтовых».

Впрочем, сейчас, по оценкам экспертов, дела «Шальке» значительно улучшились и только благодаря своему стадиону, который сдавался под аренду для проведения концертов, а также матчей финальной части Евро-2024, а вскоре будет задействован «Шахтером» в Лиге чемпионов, клуб заработает около 5 миллионов евро.

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Алексей Сливченко Источник: RUHR24
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Комментарии 4
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Chieftain
Дуже добре, 500 тис за гру, на матчі Шахтаря в лізі чемпіонів у гамбурзі ходило 45-48 тис вболівальників, якщо квиток навіть буде стоїть 20 євро, то Шахтар все одно буде в плюсі 
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Pop
2 ляма за 4 матча
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CheMP
так вот почему Ахметов яхты продаёт...понятно
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