Шальке может продать свой стадион. Ранее его предлагали Шахтеру под ЛЧ

Клуб второй немецкой Бундеслиги «Шальке» рассматривает возможность продажи своего родного стадиона – «Фелтинс-Арены», который был открыт в 2001 году и способен вместить чуть более 62 тысяч зрителей.

К продаже стадиона «Шальке» может подтолкнуть вероятный вылет команды в третий по рангу дивизион профессионального немецкого футбола, что станет причиной экономических проблем для клуба.

В настоящий момент «Шальке» находится всего в трех очках от зоны вылета и в двух – от зоны переходных матчей за право остаться во второй Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что руководство «Шальке» выходило на «Шахтер» с предложением об аренде «Фелтинс-Арены» украинским клубом под домашние матчи Лиги чемпионов в сезоне-2024/25.