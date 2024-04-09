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  4. Шальке может продать свой стадион. Ранее его предлагали Шахтеру под ЛЧ
Германия
09 апреля 2024, 14:38 |
693
5

Шальке может продать свой стадион. Ранее его предлагали Шахтеру под ЛЧ

«Фелтинс-Арена» может оказаться чрезмерно дорогой в обслуживании для гельзенкирхенцев

09 апреля 2024, 14:38 |
693
5
Шальке может продать свой стадион. Ранее его предлагали Шахтеру под ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб второй немецкой Бундеслиги «Шальке» рассматривает возможность продажи своего родного стадиона – «Фелтинс-Арены», который был открыт в 2001 году и способен вместить чуть более 62 тысяч зрителей.

К продаже стадиона «Шальке» может подтолкнуть вероятный вылет команды в третий по рангу дивизион профессионального немецкого футбола, что станет причиной экономических проблем для клуба.

В настоящий момент «Шальке» находится всего в трех очках от зоны вылета и в двух – от зоны переходных матчей за право остаться во второй Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что руководство «Шальке» выходило на «Шахтер» с предложением об аренде «Фелтинс-Арены» украинским клубом под домашние матчи Лиги чемпионов в сезоне-2024/25.

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Источник RUHR24
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ALKOSruLKA
Миллиардер Клеменс Теннис, который владел футбольным клубом "Шальке-04", годами продвигал интересы российского диктатора Владимира Путина в Германии.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters."Клеменса Тенниса называли другом России, он тепло отозвался о Владимире Путине и сказал, что дарит российскому президенту вяленую свиную рульку каждый раз, когда они встречаются", - говорится в материале.Отмечается, что логотип российской государственной газовой компании "Газпром" красовался на футболках игроков футбольного клуба, который возглавлял Теннис. И когда другие предупредили, что Россия становится глобальной угрозой, Теннис продолжал поддерживать Кремль. В течение десятилетий Россия развивала отношения с различными немецкими промышленниками, а политические лидеры Германии постоянно продвигали экономическое сотрудничество с Кремлем.
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0
ALKOSruLKA
А що це, у  клубу зі спонсором-газпрьомом і вболівальником-володькою справи кепсько пішли?
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0
luceorius
 Можливо, не всі знають, але  Шальке 04 була улюбленою командою Гітлера.
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0
Асталависта
Шахта покупай )
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0
Nordenus
Вроде бы Шахта уже договорилась с кем то. Но думаю было бы здорово, если бы Шахта приняла предложение, и помогла другому шахтерскому клубу побратиму Шальке получить доход и сохранить стадик.
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-2
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