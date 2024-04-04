Шальке предложил Шахтеру проводить матчи еврокубков в Гельзенкирхене

Немецкий клуб Шальке предложил донецкому Шахтеру проводить еврокубковые матчи следующего сезона на своем стадионе Фелтинс-Арена.

Клуб из Гельзенкирхена разослал своим болельщикам опрос по этому поводу. Фанам предложено ответить: будут ли они посещать матчи Шахтера в Лиге чемпионов или Лиге Европы и купят ли они абонемент со скидкой на игры горняков.

Сообщение клуба Шальке

«Шальке предлагает Шахтеру возможность сыграть свои игры Лиги чемпионов или Лиги Европы на нашей Фелтинс-Арене.

Наши клубы имеют общие корни в шахтерских традициях и характеризуются глубоким чувством истории и общества. С начала конфликта в Украине мы поддерживаем инициативы и организации помощи, которые предлагают убежище и поддержку беженцам в Гельзенкирхене.

Открывая свои двери для Шахтера, мы не только протягиваем руку дружбы, но и пользуемся возможностью продемонстрировать гостеприимство нашей общины. Конечно, это сотрудничество имеет и экономический потенциал нашего клуба.

Шальке приглашает всех поучаствовать в опросе. Отзывы помогут нам оценить потенциальную заполняемость стадиона во время этих захватывающих игр».