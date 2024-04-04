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Лига чемпионов
04 апреля 2024, 20:30 | Обновлено 04 апреля 2024, 20:37
448
0

Шальке предложил Шахтеру проводить матчи еврокубков в Гельзенкирхене

Немецкий клуб разослал своим болельщикам опрос по этому поводу

04 апреля 2024, 20:30 | Обновлено 04 апреля 2024, 20:37
448
0
Шальке предложил Шахтеру проводить матчи еврокубков в Гельзенкирхене
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий клуб Шальке предложил донецкому Шахтеру проводить еврокубковые матчи следующего сезона на своем стадионе Фелтинс-Арена.

Клуб из Гельзенкирхена разослал своим болельщикам опрос по этому поводу. Фанам предложено ответить: будут ли они посещать матчи Шахтера в Лиге чемпионов или Лиге Европы и купят ли они абонемент со скидкой на игры горняков.

Сообщение клуба Шальке

«Шальке предлагает Шахтеру возможность сыграть свои игры Лиги чемпионов или Лиги Европы на нашей Фелтинс-Арене.

Наши клубы имеют общие корни в шахтерских традициях и характеризуются глубоким чувством истории и общества. С начала конфликта в Украине мы поддерживаем инициативы и организации помощи, которые предлагают убежище и поддержку беженцам в Гельзенкирхене.

Открывая свои двери для Шахтера, мы не только протягиваем руку дружбы, но и пользуемся возможностью продемонстрировать гостеприимство нашей общины. Конечно, это сотрудничество имеет и экономический потенциал нашего клуба.

Шальке приглашает всех поучаствовать в опросе. Отзывы помогут нам оценить потенциальную заполняемость стадиона во время этих захватывающих игр».

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Шальке Шахтер Донецк Лига чемпионов
Источник Sportbuzzer
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