Чехия – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы F на Евро-2024 в Гамбурге
В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча состоится на стадионе «Фолькпаркштадион». В группе F чехи и турки также играют вместе с Португалией и Грузией.
Чехия в первом туре минимально уступила португальцам 1:2, а во втором сыграла вничью с грузинами 1:1.
Турция на старте чемпионата Европы выиграла у Грузии 3:1, а затем проиграла Португалии 0:3.
Чехия – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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