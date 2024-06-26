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Евро
Чехия
26.06.2024 22:00 - : -
Турция
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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 02:25 |
8
0

Чехия – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы F на Евро-2024 в Гамбурге

26 июня 2024, 02:25 |
8
0
Чехия – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «Фолькпаркштадион». В группе F чехи и турки также играют вместе с Португалией и Грузией.

Чехия в первом туре минимально уступила португальцам 1:2, а во втором сыграла вничью с грузинами 1:1.

Турция на старте чемпионата Европы выиграла у Грузии 3:1, а затем проиграла Португалии 0:3.

Чехия – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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