Словакия – Румыния. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы Е на Евро-2024 в 19:00
В немецком Франкфурте 26 июня в 19:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча состоится на стадионе «Дойче Банк Парк». В группе Е словаки и румыны также играют вместе с Украиной и Бельгией.
Словакия в первом туре минимально одолела бельгийцев 1:0, а во втором уступила украинцам 1:2.
Румыния на старте чемпионата Европы разгромила Украину 3:0, а затем проиграла Бельгии 0:2.
Словакия – Румыния. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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