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Евро
Словакия
26.06.2024 19:00 - : -
Румыния
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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 02:11 |
22
0

Словакия – Румыния. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы Е на Евро-2024 в 19:00

26 июня 2024, 02:11 |
22
0
Словакия – Румыния. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В немецком Франкфурте 26 июня в 19:00 пройдет матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «Дойче Банк Парк». В группе Е словаки и румыны также играют вместе с Украиной и Бельгией.

Словакия в первом туре минимально одолела бельгийцев 1:0, а во втором уступила украинцам 1:2.

Румыния на старте чемпионата Европы разгромила Украину 3:0, а затем проиграла Бельгии 0:2.

Словакия – Румыния. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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