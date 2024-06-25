Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перес обратился к Лунину после его ошибок в матче Румыния – Украина
Испания
25 июня 2024, 00:44 | Обновлено 25 июня 2024, 01:32
1142
1

Перес обратился к Лунину после его ошибок в матче Румыния – Украина

Президент «Реала» поддержал украинского вратаря

25 июня 2024, 00:44 | Обновлено 25 июня 2024, 01:32
1142
1
Перес обратился к Лунину после его ошибок в матче Румыния – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел этот матч в стартовом составе. В случае с первым голом ошибку допустил именно Андрей. Сначала защитник Николай Матвиенко не слишком удобно отдал пас киперу, а Лунин, выбивая мяч, сделал передачу сопернику. Это позволило вывести на дальний удар Станчу, который точно пробил под перекладину.

По информации Defensa Central, президент «Реала» Флорентино Перес решил поддержать украинского вратаря после этого матча и связался с ним.

«Мы тебя полностью поддерживаем», – сказал Перес украинцу.

Напомним, в матче 2-го тура Евро-2024 Словакия – Украина (1:2) Лунин уступил место в воротах украинской команды Анатолию Трубину.

По теме:
Англия – Словения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нидерланды – Австрия. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Англия – Словения
сборная Украины по футболу чемпионат Испании по футболу сборная Румынии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Евро-2024 Дани Карвахаль Андрей Лунин Румыния - Украина Флорентино Перес
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хорватия – Италия – 1:1. Невероятная развязка топ-матча. Обзор
Футбол | 25 июня 2024, 00:54 0
Хорватия – Италия – 1:1. Невероятная развязка топ-матча. Обзор
Хорватия – Италия – 1:1. Невероятная развязка топ-матча. Обзор

Матч 3-го тура чемпионата Европы в группе B

Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Футбол | 24 июня 2024, 06:23 47
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест

Германия и Швейцария вышли в 1/8 финала, Шотландия покидает чемпионат

ПСЖ нацелился на игрока сборной Украины
Футбол | 24.06.2024, 13:30
ПСЖ нацелился на игрока сборной Украины
ПСЖ нацелился на игрока сборной Украины
Известно, кто рассудит решающий матч Украина – Бельгия на Евро-2024
Футбол | 24.06.2024, 11:59
Известно, кто рассудит решающий матч Украина – Бельгия на Евро-2024
Известно, кто рассудит решающий матч Украина – Бельгия на Евро-2024
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Днепра-1 и сборной Украины продан в американский клуб
Футбол | 24.06.2024, 19:43
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Днепра-1 и сборной Украины продан в американский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Днепра-1 и сборной Украины продан в американский клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TolsTIyELF
Матч слил матвиенко, но Лунину лучше остаться в Реале. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
24.06.2024, 00:37
Футбол
Известно, как УЕФА наказал мальчика, который сделал селфи с Роналду на поле
Известно, как УЕФА наказал мальчика, который сделал селфи с Роналду на поле
23.06.2024, 18:20 6
Футбол
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
23.06.2024, 07:10 1
Бокс
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
23.06.2024, 18:45 8
Футбол
Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ
Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ
23.06.2024, 18:12 14
Футбол
Известный тренер раскритиковал двух украинцев после победы над Словакией
Известный тренер раскритиковал двух украинцев после победы над Словакией
23.06.2024, 01:33 1
Футбол
Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком
Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком
23.06.2024, 14:41 12
Бокс
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
23.06.2024, 20:11 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем