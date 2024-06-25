17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел этот матч в стартовом составе. В случае с первым голом ошибку допустил именно Андрей. Сначала защитник Николай Матвиенко не слишком удобно отдал пас киперу, а Лунин, выбивая мяч, сделал передачу сопернику. Это позволило вывести на дальний удар Станчу, который точно пробил под перекладину.

По информации Defensa Central, президент «Реала» Флорентино Перес решил поддержать украинского вратаря после этого матча и связался с ним.

«Мы тебя полностью поддерживаем», – сказал Перес украинцу.

Напомним, в матче 2-го тура Евро-2024 Словакия – Украина (1:2) Лунин уступил место в воротах украинской команды Анатолию Трубину.