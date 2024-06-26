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Кубок Америки
26 июня 2024, 03:15 | Обновлено 26 июня 2024, 03:16
171
0

Судья потерял сознание прямо во время матча

На 40-й минуте встречи Перу и Канады боковой рефери упал на газон

26 июня 2024, 03:15 | Обновлено 26 июня 2024, 03:16
171
0
Судья потерял сознание прямо во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Потерявший сознание судья

26 июня на «Чилдренс Мерси Парк» проходит матч 2-го тура Копа Америка, в котором сборная Перу играют со сборной Канады.

На 40-й минуте матча боковой арбитр Умберто Панджой рухнул на газон от потери сознания. Как сообщила медицинская бригада, судья получил тепловой удар. Медицинский персонал оказал гватемальцу помощь, а позже унёс рефери на носилках.

В последствии рефери не смог продолжить матч и был заменён.

Судья потерял сознание во время матча Копа Америки

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сборная Канады по футболу сборная Перу по футболу Копа Америка потеря сознания
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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