Кубок Америки26 июня 2024, 03:15 | Обновлено 26 июня 2024, 03:16
171
0
Судья потерял сознание прямо во время матча
На 40-й минуте встречи Перу и Канады боковой рефери упал на газон
26 июня 2024, 03:15 | Обновлено 26 июня 2024, 03:16
171
0
26 июня на «Чилдренс Мерси Парк» проходит матч 2-го тура Копа Америка, в котором сборная Перу играют со сборной Канады.
На 40-й минуте матча боковой арбитр Умберто Панджой рухнул на газон от потери сознания. Как сообщила медицинская бригада, судья получил тепловой удар. Медицинский персонал оказал гватемальцу помощь, а позже унёс рефери на носилках.
В последствии рефери не смог продолжить матч и был заменён.
Судья потерял сознание во время матча Копа Америки
referee is down in Canada Peru game… pic.twitter.com/9QIorPpBik— Tedd Buddwell 🏀🏈 (@TedBuddy8) June 25, 2024
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 июня 2024, 11:17 1
«Горожане» хотят приобрести Родриго
Хоккей | 25 июня 2024, 05:56 4
С третьей попытки команда сумела добыть трофей
Теннис | 25.06.2024, 19:01
Футбол | 25.06.2024, 19:10
Футбол | 26.06.2024, 01:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.06.2024, 12:32
25.06.2024, 07:28 10
Футбол
25.06.2024, 00:17
25.06.2024, 07:29 18
25.06.2024, 10:19 12
24.06.2024, 20:50 3
25.06.2024, 22:31 8