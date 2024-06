Судья потерял сознание прямо во время матча

26 июня на «Чилдренс Мерси Парк» проходит матч 2-го тура Копа Америка, в котором сборная Перу играют со сборной Канады.



На 40-й минуте матча боковой арбитр Умберто Панджой рухнул на газон от потери сознания. Как сообщила медицинская бригада, судья получил тепловой удар. Медицинский персонал оказал гватемальцу помощь, а позже унёс рефери на носилках.



В последствии рефери не смог продолжить матч и был заменён.

Судья потерял сознание во время матча Копа Америки





referee is down in Canada Peru game… pic.twitter.com/9QIorPpBik