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Чемпионат Испании
Осасуна
28.09.2024 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 сентября 2024, 22:09 | Обновлено 26 сентября 2024, 22:10
19
0

Осасуна – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 сентября поединок испанской Ла Лиги

26 сентября 2024, 22:09 | Обновлено 26 сентября 2024, 22:10
19
0
Осасуна – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В субботу, 28 сентября, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Осасуна» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Осасуна – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Осасуна – Барселона
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Барселона Осасуна Осасуна - Барселона смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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