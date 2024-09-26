Испания26 сентября 2024, 22:09 | Обновлено 26 сентября 2024, 22:10
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Осасуна – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 сентября поединок испанской Ла Лиги
26 сентября 2024, 22:09 | Обновлено 26 сентября 2024, 22:10
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В субботу, 28 сентября, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Осасуна» и «Барселона».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Осасуна – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Осасуна – БарселонаСмотреть трансляцию
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