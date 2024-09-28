Волки покусали львов. Полесье обыграло Карпаты во Львове

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко после победы над «Черноморцем» сделал некоторые ротации в стартовом составе своей команды. Вместо дисквалифицированного Адамюка и Стенио на поле вышли Педросо и Пидлепенец. В составе «Полесья» Имад Ашур после ничьей с ЛНЗ сделал существенные кадровые перестановки. Вместо Бабенко, Майсурадзе, Таллеса, Пайшао в игру вступили Мустафаев, Смоляков, Луифер и Мельниченко, начинавший нынешний сезон в юношеской команде «Карпат».

Хозяева поля активнее начали эту игру, в дебюте которой Мирошниченко опасно пробивал со штрафного, но мяч пролетел рядом со штангой. А атака гостей завершилась голом. После фланговой передачи Гуцуляка метко головой пробил мимо вратаря Крушинский. Однако уже через минуту «Карпаты» восстановили равновесие. Пидлепенец сделал передачу на Мирошниченко, и Денис точно пробил в дальний угол.

Соперники быстро переходили от обороны к атаке. Мог Гуцуляк вывести «Полесье» вперед, но пробил рядом со штангой. Затем Кемкин спасает ворота после удара Луифера, и мяч опустился на сетку за перекладиной ворот. И все же, в компенсированное время первого тайма территориальное преимущество «желто-зеленых» привело к взятию ворот. После навесной передачи Назаренко головой сыграл Крушинский, и мяч от ноги Гуцуляка влетел в ворота. Так продолжился голевой сериал Гуцуляка в чемпионате – до 5-ти игр.

Второй тайм активнее начали «Карпаты» и быстро могли сравнять счет. После фланговой передачи пробивал головой Игор Невес, но мяч попал в перекладину ворот Волынца. Хозяева поля продолжали больше контролировать мяч, однако гости почти всей командой в дождливую погоду успешно оборонялись и опасных моментов не возникало.

«Карпаты» выполнили несколько угловых ударов, но защитники «Полесья» успевали опережать соперников. Гости при первой возможности проводили контратаки, одна из которых завершилась голом. Назаренко свой рейд к воротам соперника завершил точным ударом в дальний угол ворот. Одну из атак львовского клуба дальним ударом пытался завершить Альварес, но пробил рядом со штангой.

В итоге беспроигрышный клубный рекордный сериал «Полесья» в УПЛ продолжается 12 игр: 8 побед и 4 ничьи. Победная же клубная рекордная гостевая серия «желто-зеленых» в чемпионате продолжается 3 игры.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Карпаты» – «Полесье» – 1:3

Голы: Мирошниченко (19) – Крушинский (18), Гуцуляк (45+1), Назаренко (70)

Предупреждение: Крушинский (25)

«Карпаты»: Кемкин, Сакив (Полегенько, 64), Педросо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Очеретько (Клименко, 86), Чачуа, Бруниньо (Шах, 64), Пидлепенец (Костенко, 46), Игор Невес (Устименко, 80)

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Смоляков, Чоботенко, Виале, Мельниченко, Крушинский (Таллес, 46), Мустафаев (Кушниренко, 56), Гуцуляк (Йока, 89), Назаренко (Леднев, 73), Луифер (Пайшао, 56)

Арбитр: Денис Резников (Каменское)

Стадион «Украина» (Львов)

КАРПАТЫ – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА