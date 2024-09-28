28.09.2024 18:00 – FT 1 : 3
Украина. Премьер лига28 сентября 2024, 20:29 | Обновлено 28 сентября 2024, 20:34
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Карпаты – Полесье – 1:3. Суперматч Гуцуляка и Назаренко. Обзор
Вингеры сделали разницу на поле
28 сентября 2024, 20:29 | Обновлено 28 сентября 2024, 20:34
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В матче чемпионата Украины Полесье на выезде обыграло Карпаты 3:1, а все три гола житомирской команды организовали вингеры Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк.
Гуцуляк забил гол и оформил результативную передачу, а Назаренко отметился седьмым мячом в сезоне УПЛ. Игрок является лучшим бомбардиром чемпионата.
Украинская Премьер-лига. 8-й тур
«Карпаты» – «Полесье» – 1:3
Голы: Мирошниченко (19) – Крушинский (18), Гуцуляк (45+1), Назаренко (70)
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Полесье).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Мирошниченко (Карпаты Львов).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Борис Крушинский (Полесье).
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