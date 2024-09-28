Карпаты Львов

В матче чемпионата Украины Полесье на выезде обыграло Карпаты 3:1, а все три гола житомирской команды организовали вингеры Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк.

Гуцуляк забил гол и оформил результативную передачу, а Назаренко отметился седьмым мячом в сезоне УПЛ. Игрок является лучшим бомбардиром чемпионата.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур

«Карпаты» – «Полесье» – 1:3

Голы: Мирошниченко (19) – Крушинский (18), Гуцуляк (45+1), Назаренко (70)