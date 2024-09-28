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Премьер-лига
Карпаты Львов
28.09.2024 18:00 – FT 1 : 3
Полесье
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Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 20:29 | Обновлено 28 сентября 2024, 20:34
160
0

Карпаты – Полесье – 1:3. Суперматч Гуцуляка и Назаренко. Обзор

Вингеры сделали разницу на поле

28 сентября 2024, 20:29 | Обновлено 28 сентября 2024, 20:34
160
0
Карпаты – Полесье – 1:3. Суперматч Гуцуляка и Назаренко. Обзор
ФК Полесье

В матче чемпионата Украины Полесье на выезде обыграло Карпаты 3:1, а все три гола житомирской команды организовали вингеры Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк.

Гуцуляк забил гол и оформил результативную передачу, а Назаренко отметился седьмым мячом в сезоне УПЛ. Игрок является лучшим бомбардиром чемпионата.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур

«Карпаты» – «Полесье» – 1:3
Голы: Мирошниченко (19) – Крушинский (18), Гуцуляк (45+1), Назаренко (70)

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Полесье).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Мирошниченко (Карпаты Львов).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Борис Крушинский (Полесье).
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Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Александр Назаренко (футбол) Карпаты - Полесье Карпаты Львов видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Алексей Гуцуляк
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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