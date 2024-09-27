Карпаты Львов

В субботу, 28 сентября, «Карпаты» в рамках 8-го тура УПЛ во Львове на стадионе «Украина» будут принимать одного из лидеров чемпионата «Полесье». Житомиряне не проигрывают в чемпионатах на протяжении рекордных для клуба 11-ти игр.

Карпаты

«Карпаты» в прошлом туре чемпионата в Одессе победили «Черноморец» со счетом 1:0 и находятся на 10-м месте в турнирной таблице. После игры главный тренер «львов» Владислав Лупашко отметил: «До красной карточки у нас был контроль игры на мяче и без него, но не удавалась игра между звеньями, на которой мы акцентировали внимание. «Черноморец» хорошо перемещался, поэтому не давал нам возможности использовать то, что мы наигрывали».

Голевая серия «Карпат» продолжается в УПЛ 6 игр – девять голов. Пропустит игру удаленный с поля в прошлом туре Владимир Адамюк. Юбилейный, 100-й, матч в УПЛ могут провести Амвросий Чачуа из «Карпат» и Богдан Леднев из «Полесья».

Полесье

В предыдущей игре «Полесье» в конце матча сумело избежать поражения от ЛНЗ благодаря голу Алексея Гуцуляка, кстати, воспитанника львовского футбола и игрока «старых» «Карпат». Голевая серия Гуцуляка продолжается в чемпионате 4 игры, в которых Алексей забивал по голу. После игры главный тренер Имад Ашур заметил: «Глобально у меня есть единственное замечание: такие эпизоды, которые были созданы во втором тайме, должны создаваться на протяжении всей игры. Для этого нужно брать больше ответственности на себя, нужно больше обострять, оказываясь в пространстве, где мы можем обострять и не откладывать это на те моменты, когда нам уже некуда деваться».

Житомиряне находятся на 3-м месте. Беспроигрышный клубный рекордный сериал «Полесья» в УПЛ продолжается 11 игр: семь побед и четыре ничьи. Победная клубная рекордная гостевая серия подопечных Имада Ашура в чемпионате длится две игры.

Статистика встреч

«Карпаты» и «Полесье» проведут свой дебютный матч в УПЛ, а раньше дважды встречались только в Первой лиге. Первая игра соперников прошла 7 октября 2022 года в Житомире. Тогда хозяева поля победили «зелено-белых» со счетом 2:0.

В составе «зелено-желтых» отличились Богдан Кушниренко и Филипп Будковский. Ответный матч во Львове прошел 27 ноября этого же года и тоже завершился победой «Полесья», но со счетом 2:1. В этой игре голы забивали Ростислав Тарануха у хозяев поля, Денис Янаков и Егений Морозко – у гостей.

Фемида

Арбитром матча назначен Денис Резников (Каменское), который в УПЛ провел всего 6 матчей. «Карпаты» и «Полесье» при этом арбитре сыграют первый матч в УПЛ.

Прогноз на противостояние

«Полесье» не проигрывает в чемпионатах на протяжении рекордных для клуба 11-ти игр. «Карпаты» в предыдущих двух домашних матчах не побеждали и захотят прервать эту серию. Прогнозируем мировую на стадионе «Украина».

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Векляк, Бабогло, Сакив, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Очеретько, Стенио, Игор Невес.

«Полесье»: Волынец, Майсурадзе, Далстелла, Чоботенко, Михайличенко, Бабенко, Гуцуляк, Таллес, Крушинский, Назаренко, Пайшао.