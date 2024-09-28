Карпаты Львов

В субботу, 28 сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовские «Карпаты» и житомирское «Полесье». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», игра начнется в 18:00.

Житомирская команда набрала 14 очков и занимает третье место в чемпионате. Львовяне имеют в своем активе 8 очков и идут на десятой позиции. «Карпаты» и «Полесье» проведут свой дебютный матч в УПЛ, а раньше дважды встречались в Первой лиге. Первая игра соперников в Житомире завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Встреча во Львове также завершилась победой житомирян, которые обыграли «зелено-белых» со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.