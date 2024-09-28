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Премьер-лига
Карпаты Львов
28.09.2024 18:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 13:44 | Обновлено 28 сентября 2024, 14:27
55
0

Карпаты – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8 тура Украинской Премьер-лиги

28 сентября 2024, 13:44 | Обновлено 28 сентября 2024, 14:27
55
0
Карпаты – Полесье. Текстовая трансляция матча
ФК Карпаты

В субботу, 28 сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовские «Карпаты» и житомирское «Полесье». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», игра начнется в 18:00.

Житомирская команда набрала 14 очков и занимает третье место в чемпионате. Львовяне имеют в своем активе 8 очков и идут на десятой позиции. «Карпаты» и «Полесье» проведут свой дебютный матч в УПЛ, а раньше дважды встречались в Первой лиге. Первая игра соперников в Житомире завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Встреча во Львове также завершилась победой житомирян, которые обыграли «зелено-белых» со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
28 сентября 2024 -
18:00
Полесье
Ничья 3.45 Сделать ставку
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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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