Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Игрой я не доволен». Коуч Полесья – о победе над Карпатами во Львове
Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 23:18 |
132
0

«Игрой я не доволен». Коуч Полесья – о победе над Карпатами во Львове

Имад Ашур прокомментировал матч в 8-го тура 

28 сентября 2024, 23:18 |
132
0
«Игрой я не доволен». Коуч Полесья – о победе над Карпатами во Львове
ФК Карпаты. Имад Ашур

В матче чемпионата Украины Полесье на выезде обыграло Карпаты 3:1. Наставник житомирского клуба Имад Ашур высказался об этом поединке:

– Результатом мы довольны точно. Но игрой я никогда не буду доволен. Будем анализировать этот матч и найдем моменты, на которые надо обратить внимание. Погодные условия внесли коррективы в планы обеих команд. Мы должны были адаптироваться к дождю. В общем надо играть при любых условиях. Я очень рад, что мы получили результат. Я благодарен сопернику за то, что они сделали этот матч совсем не легкой прогулкой. Но это не удивительно. Мы знали, против кого будем играть. Карпаты – сильная команда.

– Борис Крушинский принял участие в двух голевых атаках, но вы его заменили после перерыва. Почему?

– Он забил гол и отдал результативную передачу во время второго забитого мяча. Мы видели, что у нас есть определенные проблемы, плюс он получил необязательную желтую карточку. Возникло решение сделать замену. Он повлиял на конечный результат этого матча. Но ему надо многое улучшать. Это нормальный процесс для любого игрока. Борис показал хороший футбол. Он молодец.

– Карпаты позволили играть Максиму Мельниченко, несмотря на то, что он находится в аренде.

– Максима я знаю достаточно давно. Думаю, что он не просто так вышел на поле в стартовом составе. На любой матч он выходит с тем настроем, который имеет профессиональный футболист. Я рад за него, он оправдал доверие и сегодня полноценно дебютировал в стартовом составе. Относительно того, что он получил возможность сегодня сыграть, то мы приняли эту информацию. К тому же у нас была потребность. Вы видели, что сегодня Бабенко с нами не приехал. Кушниренко только восстановился после травмы. То, что он вышел в старте – это вынужденное совпадение из-за наших кадровых проблем в центре поля.

По теме:
Левый берег – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Оболонь – Ингулец. Текстовая трансляция матча
«Не вижу ничего такого». Назаренко – о дуэте с Гуцуляком. Забили 12 голов
Имад Ашур чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Карпаты - Полесье
Дмитро Олійник Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Волки покусали львов. Полесье обыграло Карпаты во Львове
Футбол | 28 сентября 2024, 19:55 35
Волки покусали львов. Полесье обыграло Карпаты во Львове
Волки покусали львов. Полесье обыграло Карпаты во Львове

Житомиряне одержали уверенную победу

РОТАНЬ: «Мы с Русолом закупили форму, чтобы не позориться перед финалом ЛЕ»
Футбол | 28 сентября 2024, 20:17 6
РОТАНЬ: «Мы с Русолом закупили форму, чтобы не позориться перед финалом ЛЕ»
РОТАНЬ: «Мы с Русолом закупили форму, чтобы не позориться перед финалом ЛЕ»

Экс-игрок «Днепра» вспомнил напряженную ситуацию в клубе перед историческим финалом еврокубка

Чжан Чжилей рассказал, почему бойцам хевивейта следует остерегаться Дюбуа
Бокс | 28.09.2024, 12:20
Чжан Чжилей рассказал, почему бойцам хевивейта следует остерегаться Дюбуа
Чжан Чжилей рассказал, почему бойцам хевивейта следует остерегаться Дюбуа
Лазарет переполнен. Перед Шахтером еще один игрок Аталанты травмировался
Футбол | 28.09.2024, 23:06
Лазарет переполнен. Перед Шахтером еще один игрок Аталанты травмировался
Лазарет переполнен. Перед Шахтером еще один игрок Аталанты травмировался
Ямал на 4-й позиции! Названы главные фавориты на Золотой мяч 2024
Футбол | 28.09.2024, 00:16
Ямал на 4-й позиции! Названы главные фавориты на Золотой мяч 2024
Ямал на 4-й позиции! Названы главные фавориты на Золотой мяч 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КОНОПЛЯ: «Игрок провел ночь с женой перед матчем? Есть негласные правила»
КОНОПЛЯ: «Игрок провел ночь с женой перед матчем? Есть негласные правила»
27.09.2024, 19:25 2
Футбол
«Это 100%». Чисора назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри и объяснил причину
«Это 100%». Чисора назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри и объяснил причину
28.09.2024, 07:47 1
Бокс
Усик признан лучшим боксером-супертяжем современности. Кто еще в топ-5?
Усик признан лучшим боксером-супертяжем современности. Кто еще в топ-5?
27.09.2024, 12:01
Бокс
Экс-арбитр ФИФА объяснил, почему рефери удалил игрока Динамо в матче ЛЕ
Экс-арбитр ФИФА объяснил, почему рефери удалил игрока Динамо в матче ЛЕ
26.09.2024, 22:25 6
Футбол
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
27.09.2024, 10:30 3
Бокс
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
26.09.2024, 18:49 17
Футбол
Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024
Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024
27.09.2024, 19:50 2
Футзал
БЕЛЛИНГЕМ – о победе над МС в Лиге чемпионов: «Лунин был героем того дня»
БЕЛЛИНГЕМ – о победе над МС в Лиге чемпионов: «Лунин был героем того дня»
27.09.2024, 19:06 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем