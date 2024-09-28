В матче чемпионата Украины Полесье на выезде обыграло Карпаты 3:1. Наставник житомирского клуба Имад Ашур высказался об этом поединке:

– Результатом мы довольны точно. Но игрой я никогда не буду доволен. Будем анализировать этот матч и найдем моменты, на которые надо обратить внимание. Погодные условия внесли коррективы в планы обеих команд. Мы должны были адаптироваться к дождю. В общем надо играть при любых условиях. Я очень рад, что мы получили результат. Я благодарен сопернику за то, что они сделали этот матч совсем не легкой прогулкой. Но это не удивительно. Мы знали, против кого будем играть. Карпаты – сильная команда.

– Борис Крушинский принял участие в двух голевых атаках, но вы его заменили после перерыва. Почему?

– Он забил гол и отдал результативную передачу во время второго забитого мяча. Мы видели, что у нас есть определенные проблемы, плюс он получил необязательную желтую карточку. Возникло решение сделать замену. Он повлиял на конечный результат этого матча. Но ему надо многое улучшать. Это нормальный процесс для любого игрока. Борис показал хороший футбол. Он молодец.

– Карпаты позволили играть Максиму Мельниченко, несмотря на то, что он находится в аренде.

– Максима я знаю достаточно давно. Думаю, что он не просто так вышел на поле в стартовом составе. На любой матч он выходит с тем настроем, который имеет профессиональный футболист. Я рад за него, он оправдал доверие и сегодня полноценно дебютировал в стартовом составе. Относительно того, что он получил возможность сегодня сыграть, то мы приняли эту информацию. К тому же у нас была потребность. Вы видели, что сегодня Бабенко с нами не приехал. Кушниренко только восстановился после травмы. То, что он вышел в старте – это вынужденное совпадение из-за наших кадровых проблем в центре поля.