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  4. Мудрик принял решение об уходе из Челси, клуб готов отпустить украинца
Англия
27 сентября 2024, 14:24 |
2214
20

Мудрик принял решение об уходе из Челси, клуб готов отпустить украинца

Во время зимнего трансферного окна Михаил может покинуть лондонскую команду

27 сентября 2024, 14:24 |
2214
20
Мудрик принял решение об уходе из Челси, клуб готов отпустить украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик принял решение уйти из команды. Лондонский клуб готов отпустить 23-летнего вингера во время зимнего трансферного окна.

Дело в том, что подписание Джейдона Санчо привело к тому, что у украинца стало меньше игрового времени. В этом сезоне Мудрик сыграл всего 61 минуту в пяти стартовых матчах Премьер-лиги.

В этом сезоне вингер отдал две результативные передачи: одну против «Серветта» в матче квалификации Лиги конференции, вторую – против «Барроу» в Кубке Английской футбольной лиги.

В прошлом сезоне Мудрик сыграл 41 матч во всех соревнованиях за «Челси», забив семь голов и отдав две голевые передачи.

Команда Энцо Марески сейчас занимает пятое место в таблице Премьер-лиги после сильного старта сезона.

В 2023 году «синие» подписали с украинским вингером семилетний контракт, срок которого истекает только в 2031 году.

Ранее сообщалось, что Мудриком интересуется «Барселона».

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Михаил Мудрик Челси трансферы
Владимир Клепач Источник: Football Insider
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Комментарии 20
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Anna.
Взавтра буде новина, що ухвалив рішення залишитись. 
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+5
MiX
С Лунина переключаемся на Мудрика. 
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0
Southeast*-*
Останется.
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0
AK.228
Правильное решение!!!
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0
DaVinci
Подобається мені Мареска. Челсі під кожного тренера скуповували по 4-5 гравців, тому і мають профіцит тепер.
Він же не просить нових підписань і готовий розставатися з багатомільйонними лавочниками
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0
TarasTaras94
Бундесліга була б ідеальним для нього варіантом, вертикальний та швидкий футбол 
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-1
FunnyCat_____
Галатасарай?
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-1
Показать Скрыть 8 ответов
MaximusOne
Він разом з Кабаєвим, могли б підсилити нашу атлетичну команду з бігу, 4х100 метрів.
Ответить
-1
ortomir
та хто ти такий? вирішив він.
Ответить
-2
SHN
Да он прям БОГ. УхвалЫв
Ответить
-2
дыряво с пердя🤣
А Шляпаренко?
Уже принял решение перейти в первую лигу Турции из дыр очки 
Ответить
-3
DK1961
Щенок одобрил решение мамы?!
Ответить
-8
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