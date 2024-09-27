Мудрик принял решение об уходе из Челси, клуб готов отпустить украинца

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик принял решение уйти из команды. Лондонский клуб готов отпустить 23-летнего вингера во время зимнего трансферного окна.

Дело в том, что подписание Джейдона Санчо привело к тому, что у украинца стало меньше игрового времени. В этом сезоне Мудрик сыграл всего 61 минуту в пяти стартовых матчах Премьер-лиги.

В этом сезоне вингер отдал две результативные передачи: одну против «Серветта» в матче квалификации Лиги конференции, вторую – против «Барроу» в Кубке Английской футбольной лиги.

В прошлом сезоне Мудрик сыграл 41 матч во всех соревнованиях за «Челси», забив семь голов и отдав две голевые передачи.

Команда Энцо Марески сейчас занимает пятое место в таблице Премьер-лиги после сильного старта сезона.

В 2023 году «синие» подписали с украинским вингером семилетний контракт, срок которого истекает только в 2031 году.

Ранее сообщалось, что Мудриком интересуется «Барселона».