Мудрик принял решение об уходе из Челси, клуб готов отпустить украинца
Во время зимнего трансферного окна Михаил может покинуть лондонскую команду
Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик принял решение уйти из команды. Лондонский клуб готов отпустить 23-летнего вингера во время зимнего трансферного окна.
Дело в том, что подписание Джейдона Санчо привело к тому, что у украинца стало меньше игрового времени. В этом сезоне Мудрик сыграл всего 61 минуту в пяти стартовых матчах Премьер-лиги.
В этом сезоне вингер отдал две результативные передачи: одну против «Серветта» в матче квалификации Лиги конференции, вторую – против «Барроу» в Кубке Английской футбольной лиги.
В прошлом сезоне Мудрик сыграл 41 матч во всех соревнованиях за «Челси», забив семь голов и отдав две голевые передачи.
Команда Энцо Марески сейчас занимает пятое место в таблице Премьер-лиги после сильного старта сезона.
В 2023 году «синие» подписали с украинским вингером семилетний контракт, срок которого истекает только в 2031 году.
Ранее сообщалось, что Мудриком интересуется «Барселона».
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