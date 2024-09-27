Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Михаил Мудрик может покинуть «Челси»
Каталонская «Барселона» интересуется украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, руководители «сине-гранатовых» считают, что 23-летний футболист может хорошо вписаться в их систему игры и добавить остроты на левом фланге.
Отмечается, что наиболее вероятным вариантом перехода является аренда, ведь полноценный трансфер будет финансово тяжелым для «Барселоны».
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 5 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей и 1 заработанным пенальти. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее Фабрицио Романо объяснил позицию «Челси» относительно Михаила Мудрика.
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