Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется

Каталонская «Барселона» интересуется украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководители «сине-гранатовых» считают, что 23-летний футболист может хорошо вписаться в их систему игры и добавить остроты на левом фланге.

Отмечается, что наиболее вероятным вариантом перехода является аренда, ведь полноценный трансфер будет финансово тяжелым для «Барселоны».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 5 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей и 1 заработанным пенальти. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее Фабрицио Романо объяснил позицию «Челси» относительно Михаила Мудрика.