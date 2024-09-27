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  4. Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Испания
27 сентября 2024, 07:42 | Обновлено 27 сентября 2024, 08:02
3631
13

Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется

Михаил Мудрик может покинуть «Челси»

27 сентября 2024, 07:42 | Обновлено 27 сентября 2024, 08:02
3631
13
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Каталонская «Барселона» интересуется украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководители «сине-гранатовых» считают, что 23-летний футболист может хорошо вписаться в их систему игры и добавить остроты на левом фланге.

Отмечается, что наиболее вероятным вариантом перехода является аренда, ведь полноценный трансфер будет финансово тяжелым для «Барселоны».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 5 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей и 1 заработанным пенальти. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее Фабрицио Романо объяснил позицию «Челси» относительно Михаила Мудрика.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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Комментарии 13
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Dimaryz81
Кря-Кря
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+3
AC AB
Замість Ямаля?🤣
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+3
KIEWADIM
Отлично подойдёт на позицию левого отпадающего) А также может не сыграть на правом фланге, и на любой другой позиции)
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
    брехня...     
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+2
Sukiyaki
"Зірковий" 😅
Ответить
+1
Pavel_i_CO
Барселона задумала посилити позицію крайнього запасного?
Ответить
+1
Falko
Дивимось джерело, згадуємо його інсайди і закриваємо вкладку.
Ответить
+1
mevast
В чому його зірковість!!!
Ответить
+1
Bernard6-9
У них плохой спринтер?
Ответить
+1
T-800
сначала взять в аренду, потом самим решать выкупать/не выкупать
Ответить
-1
TolsTIyELF
Тільки Барселона! 
Ответить
-2
AK.228
Было бы неплохо 
Ответить
-2
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