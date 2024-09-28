Англия28 сентября 2024, 22:26 | Обновлено 28 сентября 2024, 23:12
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Арсенал – Лестер – 4:2. Ключевые голы на 90+4 и 90+10. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча 6-го тура АПЛ
28 сентября 2024, 22:26 | Обновлено 28 сентября 2024, 23:12
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«Арсенал» на домашнем поле в матче 6-го тура АПЛ обыграл новичка лиги «Лестер» (4:2).
Лондонцы выиграли первый тайм со счетом 2:0, но защитник гостей Джеймс Джастин оформил во второй половине игры дубль. Победный гол хозяева забили на 90+4 минуте – дубль оформил Троссард, а на 90+10 добил «Лестер» Хаверц.
АПЛ. 28 сентября, 6-й тур.
Арсенал – Лестер – 4:2
Голы: Мартинелли, 20, Троссард, 45+1, 90+4, Хаверц, 90+10 – Джастин, 47, 63.
Видеообзор матча
События матча
90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Джастин (Лестер).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Джастин (Лестер).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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