«Арсенал» на домашнем поле в матче 6-го тура АПЛ обыграл новичка лиги «Лестер» (4:2).

Лондонцы выиграли первый тайм со счетом 2:0, но защитник гостей Джеймс Джастин оформил во второй половине игры дубль. Победный гол хозяева забили на 90+4 минуте – дубль оформил Троссард, а на 90+10 добил «Лестер» Хаверц.

АПЛ. 28 сентября, 6-й тур.

Арсенал – Лестер – 4:2

Голы: Мартинелли, 20, Троссард, 45+1, 90+4, Хаверц, 90+10 – Джастин, 47, 63.

Видеообзор матча