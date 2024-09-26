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Чемпионат Англии
Арсенал
28.09.2024 17:00 - : -
Лестер
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Англия
26 сентября 2024, 21:22 |
62
0

Арсенал – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 сентября в 17:00 матч чемпионата Англии

26 сентября 2024, 21:22 |
62
0
Арсенал – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

В субботу, 28 сентября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Лестер».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Арсенал – Лестер
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Трансляция матча В эфире

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Арсенал Лондон Арсенал - Лестер Лестер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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