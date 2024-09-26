Англия26 сентября 2024, 21:22 |
62
0
Арсенал – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 сентября в 17:00 матч чемпионата Англии
26 сентября 2024, 21:22 |
62
0
В субботу, 28 сентября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Лестер».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Арсенал – ЛестерСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 сентября 2024, 06:23 24
Киевская команда на старте ЛЕ в Гамбурге проиграло Лацио со счетом 0:3
Футбол | 26 сентября 2024, 21:47 0
26 сентября проходят поединки 1-го тура Лиги Европы
Футбол | 26.09.2024, 01:44
Футбол | 26.09.2024, 16:30
Футбол | 26.09.2024, 04:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.09.2024, 19:39
25.09.2024, 20:23 2
25.09.2024, 09:45 457
25.09.2024, 08:10 4
25.09.2024, 08:05
25.09.2024, 14:02 3
25.09.2024, 23:52 318
25.09.2024, 07:11 1