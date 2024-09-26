В субботу, 28 сентября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Лестер».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

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