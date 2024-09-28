Невероятный Палмер сделал покер за Челси. Триллер в матче Арсенал – Лестер
В АПЛ состоялось пять поединков шестого тура
28 сентября начался шестой тур чемпионата Англии по футболу 2024/25.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Лондонский «Челси» на домашнем поле разобрался с «Брайтоном» – 4:2, а главным героем противостояния стал полузащитник «синих» Коул Палмер, который оформил покер еще в первом тайме! Украинец Михаил Мудрик начал матч в запасе и вышел на поле на 71-й минуте – результативными действиями не отметился.
«Арсенал» на домашнем поле обыграл новичка АПЛ «Лестер». Лондонцы выиграли первый тайм со счетом 2:0, но защитник гостей Джеймс Джастин оформил во второй половине игры дубль. Победный гол хозяева забили на 90+4 минуте – дубль оформил Троссард, а 90+10 добив «Лестер» Хаверц.
Виталий Миколенко вернулся в стартовый состав «Эвертона», который выиграл первый матч в сезоне АПЛ – 2:1 против «Кристал Пэласа». Егор Ярмолюк вышел за «Брентфорд» на 60-й минуте матча с «Вест Хэмом», поединок завершился со счетом 1:1.
АПЛ. 28 сентября, 6-й тур.
Челси – Брайтон – 4:2
Голы: Палмер, 21, 28 (пен), 31, 41 – Рюттер, 7, Балеба, 34.
Челси: Санчес, Кукурелья (Вейга, 70), Колуилл, Фофана, Гюсто, Фернандес (Лавия, 79), Кайседо, Палмер, Санчо (Мудрик, 71), Мадуэке (Нету, 63), Джексон (Нкунку, 79).
Брайтон: Вербрюгген, Эступиньян, Данк, Уэбстер (Игор Жулио, 57), Кадыоглу (Энсисо, 71), Балеба, Виффер (Айяри, 57), Хиншелвуд, Митома, Уэлбек (Фергюсон, 81), Рюттер (Минте, 71).
Арсенал – Лестер – 4:2
Голы: Мартинелли, 20, Троссард, 45+1, 90+4, Хаверц, 90+10 – Джастин, 47, 63.
Арсенал: Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Тимбер, Мартинелли (Стерлинг, 74), Райс, Парти (Нванери, 85), Сака, Хавертц, Троссард (Габриэл Жезус, 90+8).
Лестер: Хермансен, Кристиансен, Околи (Фатау, 90+8), Фас, Джастин, Уинкс, Скипп (Эль-Ханнус, 90+1), Ндиди (Эдуар, 90+8), Буонанотте (Айю, 85), Мавидиди (Декордова-Рид, 90+1), Варди.
Брентфорд – Вест Хэм – 1:1
Голы: Мбемо, 1 – Соучек, 54.
Эвертон – Кристал Пэлас – 2:1
Голы: Макнил, 47, 54 – Геи, 10.
Ноттингем Форест – Фулхэм – 0:1
Голы: Хименес, 51.
Three @PremierLeague wins in a row! 👏#CFC | #CHEBHA pic.twitter.com/264qOFS9fn— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 28, 2024
A BIG THREE POINTS AT EMIRATES STADIUM ❤️ pic.twitter.com/0XrFSN4qta— Arsenal (@Arsenal) September 28, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Миралем Пьянич в цска будет получать около 1 миллиона евро в год
Даяна проиграла в трех партиях