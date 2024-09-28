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Чемпионат Англии
Брентфорд
28.09.2024 17:00 – FT 1 : 1
Вест Хэм
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Англия
28 сентября 2024, 19:05 |
2171
1

Невероятный Палмер сделал покер за Челси. Триллер в матче Арсенал – Лестер

В АПЛ состоялось пять поединков шестого тура

28 сентября 2024, 19:05 |
2171
1
Невероятный Палмер сделал покер за Челси. Триллер в матче Арсенал – Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

28 сентября начался шестой тур чемпионата Англии по футболу 2024/25.

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Лондонский «Челси» на домашнем поле разобрался с «Брайтоном» – 4:2, а главным героем противостояния стал полузащитник «синих» Коул Палмер, который оформил покер еще в первом тайме! Украинец Михаил Мудрик начал матч в запасе и вышел на поле на 71-й минуте – результативными действиями не отметился.

«Арсенал» на домашнем поле обыграл новичка АПЛ «Лестер». Лондонцы выиграли первый тайм со счетом 2:0, но защитник гостей Джеймс Джастин оформил во второй половине игры дубль. Победный гол хозяева забили на 90+4 минуте – дубль оформил Троссард, а 90+10 добив «Лестер» Хаверц.

Виталий Миколенко вернулся в стартовый состав «Эвертона», который выиграл первый матч в сезоне АПЛ – 2:1 против «Кристал Пэласа». Егор Ярмолюк вышел за «Брентфорд» на 60-й минуте матча с «Вест Хэмом», поединок завершился со счетом 1:1.

АПЛ. 28 сентября, 6-й тур.

Челси – Брайтон – 4:2
Голы: Палмер, 21, 28 (пен), 31, 41 – Рюттер, 7, Балеба, 34.

Челси: Санчес, Кукурелья (Вейга, 70), Колуилл, Фофана, Гюсто, Фернандес (Лавия, 79), Кайседо, Палмер, Санчо (Мудрик, 71), Мадуэке (Нету, 63), Джексон (Нкунку, 79).

Брайтон: Вербрюгген, Эступиньян, Данк, Уэбстер (Игор Жулио, 57), Кадыоглу (Энсисо, 71), Балеба, Виффер (Айяри, 57), Хиншелвуд, Митома, Уэлбек (Фергюсон, 81), Рюттер (Минте, 71).

Арсенал – Лестер – 4:2
Голы: Мартинелли, 20, Троссард, 45+1, 90+4, Хаверц, 90+10 – Джастин, 47, 63.

Арсенал: Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Тимбер, Мартинелли (Стерлинг, 74), Райс, Парти (Нванери, 85), Сака, Хавертц, Троссард (Габриэл Жезус, 90+8).

Лестер: Хермансен, Кристиансен, Околи (Фатау, 90+8), Фас, Джастин, Уинкс, Скипп (Эль-Ханнус, 90+1), Ндиди (Эдуар, 90+8), Буонанотте (Айю, 85), Мавидиди (Декордова-Рид, 90+1), Варди.

Брентфорд – Вест Хэм – 1:1
Голы: Мбемо, 1 – Соучек, 54.

Эвертон – Кристал Пэлас – 2:1
Голы: Макнил, 47, 54 – Геи, 10.

Ноттингем Форест – Фулхэм – 0:1
Голы: Хименес, 51.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Mac_Gyver
У квітні він забив 4 евертону.
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