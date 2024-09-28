Атлетико Мадрид

В воскресенье, 29 сентября, состоится поединок 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Атлетико» и «Реал». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сивитас Метрополитано», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Галактикос» идут на второй позиции турнирной таблицы, на 2 очка опережая «матрасников». В прошлом туре «Атлетико» в гостевом матче обыграл «Сельту» со счетом 1:0, а «Реал» на своем поле справился с «Алавесом» – 3:2. «Галактикос» удерживают беспроигрышную серию в испанском чемпионате, которая насчитывает уже 39 матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.