Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Реал. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
29.09.2024 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 сентября 2024, 22:47 | Обновлено 28 сентября 2024, 22:48
50
0

Атлетико – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8 тура чемпионата Испании

28 сентября 2024, 22:47 | Обновлено 28 сентября 2024, 22:48
50
0
Атлетико – Реал. Текстовая трансляция матча
ФК Реал

В воскресенье, 29 сентября, состоится поединок 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Атлетико» и «Реал». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сивитас Метрополитано», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Галактикос» идут на второй позиции турнирной таблицы, на 2 очка опережая «матрасников». В прошлом туре «Атлетико» в гостевом матче обыграл «Сельту» со счетом 1:0, а «Реал» на своем поле справился с «Алавесом» – 3:2. «Галактикос» удерживают беспроигрышную серию в испанском чемпионате, которая насчитывает уже 39 матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
29 сентября 2024 -
22:00
Реал Мадрид
Обе команды забьют: да 1.65 Сделать ставку
По теме:
Не хватает Довбика? Мичел оценил форму Жироны и проблемы с голами
Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас все получится и без Мбаппе»
ВИДЕО. Мальорка на выезде обыграла Вальядолид в Ла Лиге
Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Атлетико - Реал Мадрид текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Волки покусали львов. Полесье обыграло Карпаты во Львове
Футбол | 28 сентября 2024, 19:55 35
Волки покусали львов. Полесье обыграло Карпаты во Львове
Волки покусали львов. Полесье обыграло Карпаты во Львове

Житомиряне одержали уверенную победу

Стали известны оценки двух украинцев за матчи 6-го тура АПЛ 2024/25
Футбол | 28 сентября 2024, 22:08 1
Стали известны оценки двух украинцев за матчи 6-го тура АПЛ 2024/25
Стали известны оценки двух украинцев за матчи 6-го тура АПЛ 2024/25

Команда Виталия Миколенко в своем матче победила, а клуб Егора Ярмолюка сыграл вничью

Чжан Чжилей рассказал, почему бойцам хевивейта следует остерегаться Дюбуа
Бокс | 28.09.2024, 12:20
Чжан Чжилей рассказал, почему бойцам хевивейта следует остерегаться Дюбуа
Чжан Чжилей рассказал, почему бойцам хевивейта следует остерегаться Дюбуа
Победа не без приключений. Александрия переиграла Кривбасс в Кривом Роге
Футбол | 28.09.2024, 15:02
Победа не без приключений. Александрия переиграла Кривбасс в Кривом Роге
Победа не без приключений. Александрия переиграла Кривбасс в Кривом Роге
Усик отреагировал на новость, что он провел фотосессию для Playboy
Бокс | 28.09.2024, 00:02
Усик отреагировал на новость, что он провел фотосессию для Playboy
Усик отреагировал на новость, что он провел фотосессию для Playboy
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
27.09.2024, 07:42 33
Футбол
Джошуа отстранен от бокса после нокаута в бою с Дюбуа. Что случилось?
Джошуа отстранен от бокса после нокаута в бою с Дюбуа. Что случилось?
28.09.2024, 07:16 4
Бокс
Самая красивая девушка-арбитр мирового футбола родом из Польши. Кто она?
Самая красивая девушка-арбитр мирового футбола родом из Польши. Кто она?
27.09.2024, 15:19 9
Футбол
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
26.09.2024, 22:39 21
Футбол
Усик признан лучшим боксером-супертяжем современности. Кто еще в топ-5?
Усик признан лучшим боксером-супертяжем современности. Кто еще в топ-5?
27.09.2024, 12:01
Бокс
КОНОПЛЯ: «Игрок провел ночь с женой перед матчем? Есть негласные правила»
КОНОПЛЯ: «Игрок провел ночь с женой перед матчем? Есть негласные правила»
27.09.2024, 19:25 2
Футбол
«Это 100%». Чисора назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри и объяснил причину
«Это 100%». Чисора назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри и объяснил причину
28.09.2024, 07:47 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем