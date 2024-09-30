29 сентября прошел центральный матч 8-го тура Ла Лиги между командами Атлетико Мадрид и Реал Мадрид (1:1).

Команды играли на стадионе Метрополитано в столице Испании.

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Ворота галактикос защищал Тибо Куртуа, а Андрей Лунин остался в резерве.

Реал открыл счет во втором тайме, забил Эдер Милитао на 64-й минуте (1:0).

Атлетико спас игру в компенсированное время. Ответный гол забил Анхель Корреа на 90+5 минуте (1:1).

Ла Лига. 8-й тур. 29 сентября. Мадрид

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 1:1

Голы: Анхель Корреа, 90+5 – Эдер Милитао, 64

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Эдер Милитао, 64 мин

ГОЛ! 1:1. Анхель Корреа, 90+5 мин