Атлетико – Реал – 1:1. Анхель Корреа спас игру на 90+5. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор центрального матча 8-го тура Ла Лиги
29 сентября прошел центральный матч 8-го тура Ла Лиги между командами Атлетико Мадрид и Реал Мадрид (1:1).
Команды играли на стадионе Метрополитано в столице Испании.
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Ворота галактикос защищал Тибо Куртуа, а Андрей Лунин остался в резерве.
Реал открыл счет во втором тайме, забил Эдер Милитао на 64-й минуте (1:0).
Атлетико спас игру в компенсированное время. Ответный гол забил Анхель Корреа на 90+5 минуте (1:1).
Ла Лига. 8-й тур. 29 сентября. Мадрид
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 1:1
Голы: Анхель Корреа, 90+5 – Эдер Милитао, 64
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Эдер Милитао, 64 мин
ГОЛ! 1:1. Анхель Корреа, 90+5 мин
События матча
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