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  4. Атлетико – Реал – 1:1. Анхель Корреа спас игру на 90+5. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
29.09.2024 22:00 – FT 1 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 сентября 2024, 00:34 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:46
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0

Атлетико – Реал – 1:1. Анхель Корреа спас игру на 90+5. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор центрального матча 8-го тура Ла Лиги

30 сентября 2024, 00:34 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:46
270
0
Атлетико – Реал – 1:1. Анхель Корреа спас игру на 90+5. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

29 сентября прошел центральный матч 8-го тура Ла Лиги между командами Атлетико Мадрид и Реал Мадрид (1:1).

Команды играли на стадионе Метрополитано в столице Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ворота галактикос защищал Тибо Куртуа, а Андрей Лунин остался в резерве.

Реал открыл счет во втором тайме, забил Эдер Милитао на 64-й минуте (1:0).

Атлетико спас игру в компенсированное время. Ответный гол забил Анхель Корреа на 90+5 минуте (1:1).

Ла Лига. 8-й тур. 29 сентября. Мадрид

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 1:1

Голы: Анхель Корреа, 90+5 – Эдер Милитао, 64

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Эдер Милитао, 64 мин

ГОЛ! 1:1. Анхель Корреа, 90+5 мин

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Эдер Милитао (Реал Мадрид).
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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Анхель Корреа видео голов и обзор Атлетико - Реал Мадрид Эдер Милитао Тибо Куртуа Андрей Лунин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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