Анчелотти выступил с объяснением ничьи с Атлетиком
Наставник «Реала» – об 1:1 на «Метрополитано»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал оценку матчу 8-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», который завершился вничью 1:1.
– Ничью здесь, учитывая произошедшее в прошлом сезоне, можно считать хорошим заделом на будущее. Я всегда мыслю позитивно, мы приблизились к лидеру на очко, находимся в хорошей форме и уже думаем об игре в среду.
С чем были связаны замены? С усталостью футболистов.
Инцидент во время матча? Я просто тренер. Я должен оценивать и контролировать те аспекты, которые связаны со спортом. Для принятия решений по таким вопросам есть более опытные люди, – заявил Анчелотти.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти сообщил о проблемах со здоровьем у Тибо Куртуа.
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