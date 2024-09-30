Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти выступил с объяснением ничьи с Атлетиком
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
29.09.2024 22:00 – FT 1 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 сентября 2024, 01:29 |
108
0

Анчелотти выступил с объяснением ничьи с Атлетиком

Наставник «Реала» – об 1:1 на «Метрополитано»

30 сентября 2024, 01:29 |
108
0
Анчелотти выступил с объяснением ничьи с Атлетиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал оценку матчу 8-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», который завершился вничью 1:1.

– Ничью здесь, учитывая произошедшее в прошлом сезоне, можно считать хорошим заделом на будущее. Я всегда мыслю позитивно, мы приблизились к лидеру на очко, находимся в хорошей форме и уже думаем об игре в среду.

С чем были связаны замены? С усталостью футболистов.

Инцидент во время матча? Я просто тренер. Я должен оценивать и контролировать те аспекты, которые связаны со спортом. Для принятия решений по таким вопросам есть более опытные люди, – заявил Анчелотти.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти сообщил о проблемах со здоровьем у Тибо Куртуа.

По теме:
В Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
Атлетико – Реал – 1:1. Анхель Корреа спас игру на 90+5. Видео голов и обзор
Огненное дерби. Атлетико вырвал ничью у Реала
Карло Анчелотти Атлетико - Реал Мадрид Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
Футбол | 29 сентября 2024, 23:44 11
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ

Украинцем заинтересовался «Ливерпуль»

Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
Футбол | 30 сентября 2024, 00:19 1
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин

Андреем интересуются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

Левый Берег – Динамо – 0:3. Михавко, Бражко, Рубчинский. Видео голов, обзор
Футбол | 29.09.2024, 21:01
Левый Берег – Динамо – 0:3. Михавко, Бражко, Рубчинский. Видео голов, обзор
Левый Берег – Динамо – 0:3. Михавко, Бражко, Рубчинский. Видео голов, обзор
Джордж Форман назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Бокс | 29.09.2024, 07:49
Джордж Форман назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Джордж Форман назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Футбол | 29.09.2024, 18:01
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямал на 4-й позиции! Названы главные фавориты на Золотой мяч 2024
Ямал на 4-й позиции! Названы главные фавориты на Золотой мяч 2024
28.09.2024, 00:16 7
Футбол
«Это 100%». Чисора назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри и объяснил причину
«Это 100%». Чисора назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри и объяснил причину
28.09.2024, 07:47 1
Бокс
Джошуа отстранен от бокса после нокаута в бою с Дюбуа. Что случилось?
Джошуа отстранен от бокса после нокаута в бою с Дюбуа. Что случилось?
28.09.2024, 07:16 4
Бокс
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
29.09.2024, 11:47 6
Футбол
«Это будет легко!» Шакур Стивенсон назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это будет легко!» Шакур Стивенсон назвал победителя реванша Усик – Фьюри
29.09.2024, 12:26 4
Бокс
«Главная сенсация турнира». Игрок сборной Украины – о четвертьфинале ЧМ
«Главная сенсация турнира». Игрок сборной Украины – о четвертьфинале ЧМ
28.09.2024, 17:11
Футзал
Победа не без приключений. Александрия переиграла Кривбасс в Кривом Роге
Победа не без приключений. Александрия переиграла Кривбасс в Кривом Роге
28.09.2024, 15:02 15
Футбол
ВИДЕО. Бражко забил с центра поля в матче Левый Берег – Динамо Киев
ВИДЕО. Бражко забил с центра поля в матче Левый Берег – Динамо Киев
29.09.2024, 19:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем