Анчелотти выступил с объяснением ничьи с Атлетиком

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал оценку матчу 8-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», который завершился вничью 1:1.

– Ничью здесь, учитывая произошедшее в прошлом сезоне, можно считать хорошим заделом на будущее. Я всегда мыслю позитивно, мы приблизились к лидеру на очко, находимся в хорошей форме и уже думаем об игре в среду.

С чем были связаны замены? С усталостью футболистов.

Инцидент во время матча? Я просто тренер. Я должен оценивать и контролировать те аспекты, которые связаны со спортом. Для принятия решений по таким вопросам есть более опытные люди, – заявил Анчелотти.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти сообщил о проблемах со здоровьем у Тибо Куртуа.