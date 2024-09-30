Огненное дерби. Атлетико вырвал ничью у Реала

В центральном поединке 8-го тура испанской Ла Лиги встретились «Атлетико» и «Реал». Мадридские клубы расположились на соседних местах турнирной таблицы: «галактикос» на два очка опережали «матрасников».

В первом тайме команды действовали достаточно осторожно. По-настоящему опасных моментов было мало и возникали они в основном после ударов из-за пределов штрафной. Так, Облаку пришлось демонстрировать реакцию после удара Вальверде. Надежно сыграл голкипер «Атлетико» и после удара Беллингема.

«Матрасники» активно начали вторую половину встречи, но футболисты «Реала» выглядели острее в атаке. Едва не открыл счет Родриго, который с линии штрафной пробил немного выше перекладины. И все же, «галактикос» сумели провести результативную атаку. Модрич со штрафного в центральной зоне сделал передачу на левый фланг на ход Винисиусу. Последовал навес и мяч долетел до Милитао, который отправил футбольный снаряд в цель.

После пропущенного «матрасниками» гола с трибун на поле полетели разные предметы (в основном зажигалки) и арбитр остановил встречу. Диего Симеоне и футболистам «Атлетико» утихомирить фанов не удалось. Команды ушли в подтрибунное помещение. Пауза длилась минут двадцать, но игра, все же продолжилась.

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Хозяева предпринимали отчаянные попытки сравнять счет, но «галактикос» вполне могли увеличить свое преимущество. Сделать это могли Винисиус (сейв Облака) и Эндрик (пробил рядом со штангой). А «матрасники» своего добились: после разрезной передачи партнера Корреа убежал один на один с Куртуа, классно разобрался с голкипером и отправил мяч в ворота. Арбитр поначалу зафиксировал оффсайд, но после проверки эпизода ВАР засчитал гол. А через несколько минут благодаря ВАР арбитр продемонстрировал красную карточку Льоренте.

Финальный свисток зафиксировал ничью.

Ла Лига. 8-й тур.

«Атлетико» – «Реал» – 1:1

Голы: Корреа (95) – Милитао (64)

Предупреждения: Ле Норман (63), Галлахер (70), Альварес (75) – Модрич (40)

Удаление: Льоренте (99, грубая игра)

«Атлетико»: Облак, Молина (Коке, 46), Хименес, Ле Норман, Мандава (Галан, 76), Льоренте, Де Пауль, Галлахер (Корреа, 70), Гризманн, Серлот (Лино, 56), Альварес (Рикельме, 76).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Менди, Чуамэни, Модрич (Васкес, 86), Вальверде, Беллингем, Винисиус (Эндрик, 87), Родриго (Фран Гарсия, 90).

Стадион «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания)

АТЛЕТИКО – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА