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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
29.09.2024 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Испания
29 сентября 2024, 03:33 | Обновлено 29 сентября 2024, 03:34
25
0

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 29 сентября в 22:00 по Киеву

29 сентября 2024, 03:33 | Обновлено 29 сентября 2024, 03:34
25
0
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне и Карло Анчелотти

29 сентября на «Метрополитано» пройдет матч 8-го тура Примеры, в котором «Атлетико» встретится с «Реал» (Мадрид). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда в прошлом сезоне оставила немало вопросов. Да, в отличие от 2022-го, испанский гранд вышел в плей-офф Лиги чемпионов, но не задержался там. А подъем в полуфинал Копы дель Рей обернулся поражением в обоих матчах Атлетику. Более того, в Примере не без проблем выиграли у басков привычное четвертое место. Так что не удивительно, что летом матрасники резко обновились, причем игроков зачастую отпускали бесплатно, от Савича до Депая, а на новичков тратили немалые деньги, чего стоит приобретение Альвареса и Галлахера. Начинали Чоло-тим только с ничьей против Вильярреала, хотя Серлот забил бывшим одноклубникам. Но потом теряли очки только с Эспаньолом дома, выиграв у остальных соперников, в том числе у РБ Лейпциг в Лиге чемпионов. Правда, неделю назад была осечка в виде 1:1 с Райо Вальекано. Но крепкую Сельту обыграли 1:0 на выезде.

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Реал Мадрид

Клуб после неудачного позапрошлого сезона смог отвоевать позиции, на внутренней арене уверенно взяв испанский Суперкубок и Примеру, а в Лиге чемпионов, при крайне непростом пути и тяжелых поединках с Манчестер Сити и Баварией, в итоге взяли очередного Ушастого. Но трансферные решения Флорентино Переса снова вызвали вопросы. Он не пожалел денег на Эндрика, и закрыл многолетнюю сагу по переходу Мбаппе. Но не укреплял оборону и полузащиту, хотя Алаба все еще не восстановился, Начо ушел, а Кроос закончил карьеру. Как итог, подопечные Анчелотти столкнулись с определенными проблемами. Они не выиграли ни у Мальорки, ни у Лас-Пальмаса, а Штутгарт в Лиге чемпионов дожали в последние 10-15 минут. С другой стороны, все-таки кажется, что снова начали штамповать победы.

Статистика личных встреч

Основное время пяти из шести последних дерби мадриленьо приносили ничьи, причем результативные.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару практически равной по силам. Но сливочные стабильнее - ждем их победы при форе 0 (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
29 сентября 2024 -
22:00
Реал Мадрид
Фора Реала (0) 1.78 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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