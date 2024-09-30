В Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после дерби с «Атлетиком» (1:1) в 8-м туре Ла Лиги сообщил о том, что у голкипера команды Тибо Куртуа возникли проблемы.

Итальянец рассказал о мышечных проблемах у 32-летнего уроженца Бре.

«У Куртуа проблемы с мышцами. Завтра его обследуют», – поведал Карло Анчелотти.

Куртуа является основным голкипером «Реала» и фаворитом у Анчелотти, который из-за своей позиции лишь в вынужденных ситуациях дает шанс проявить себя украинцу Андрею Лунину.

«Реал» после ничьей с «матрасниками» в таблице чемпионата Испании занимает 2-е место с 18 очками, имея отставание от лидирующей «Барселоны» в 3 пункта.