«Мог забить 6 или 7 голов». Тренер Челси прокомментировал суперматч Палмера

Тренер Челси Энцо Мареска оценил победу 4:2 над Брайтоном в матче АПЛ, а также суперигру хавбека Коула Палмера, который оформил 4 гола за первый тайм.

«Хорошая победа, хотя мы могли действовать лучше в некоторых моментах. Что касается Палмера, то я ему сказал, что он забил 4 гола и вполне мог забить еще 2-3 мяча».

«Топ-игрок, и он должен продолжать в таком же стиле. Я его знаю еще с Манчестер Сити, и он остался таким же скромным и спокойным человеком».

«Плохо, что пропустили два гола, но в атаке создали много шансов, что меня радует. В целом, команда опережает мои ожидания от того, как я думал мы будем играть на этом этапе сезона», – сказал Мареска.