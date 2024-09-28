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  4. «Мог забить 6 или 7 голов». Тренер Челси прокомментировал суперматч Палмера
Англия
28 сентября 2024, 22:02 |
126
2

«Мог забить 6 или 7 голов». Тренер Челси прокомментировал суперматч Палмера

Коул оформил 4 гола в первом тайме

28 сентября 2024, 22:02 |
126
2
«Мог забить 6 или 7 голов». Тренер Челси прокомментировал суперматч Палмера
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер Челси Энцо Мареска оценил победу 4:2 над Брайтоном в матче АПЛ, а также суперигру хавбека Коула Палмера, который оформил 4 гола за первый тайм.

«Хорошая победа, хотя мы могли действовать лучше в некоторых моментах. Что касается Палмера, то я ему сказал, что он забил 4 гола и вполне мог забить еще 2-3 мяча».

«Топ-игрок, и он должен продолжать в таком же стиле. Я его знаю еще с Манчестер Сити, и он остался таким же скромным и спокойным человеком».

«Плохо, что пропустили два гола, но в атаке создали много шансов, что меня радует. В целом, команда опережает мои ожидания от того, как я думал мы будем играть на этом этапе сезона», – сказал Мареска.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Коул Палмер Энцо Мареска
Иван Зинченко Источник: BBC
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Harun Bakircioğlu
Скоро в АПЛ будет половина команд, возглавляемых бывшими ассистентами Гвардиолы.
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