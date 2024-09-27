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Лига Европы
Рома
26.09.2024 22:00 – FT 1 : 1
Атлетик Бильбао
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Лига Европы
27 сентября 2024, 00:25 | Обновлено 27 сентября 2024, 00:30
5474
1

Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы 2024/25

27 сентября 2024, 00:25 | Обновлено 27 сентября 2024, 00:30
5474
1
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26 сентября прошел матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Атлетик.

Поединок состоялся на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 26 сентября

Рома Рим (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 1:1

Голы: Довбик, 32 – Паредес, 85

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Довбик, 32 мин.



ГОЛ! 1:1 Паредес, 85 мин.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Айтор Паредес (Атлетик Бильбао).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
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Рома Рим Атлетик Бильбао Лига Европы видео голов и обзор Артем Довбик Айтор Паредес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Артем Дооовбик!!!
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