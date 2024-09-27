26 сентября прошел матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Атлетик.

Поединок состоялся на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте.

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Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 26 сентября

Рома Рим (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 1:1

Голы: Довбик, 32 – Паредес, 85

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Довбик, 32 мин.





ГОЛ! 1:1 Паредес, 85 мин.