В четверг, 26 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Атлетик».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Стадио Олимпико», который находится в Риме.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Рома – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция