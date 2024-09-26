26.09.2024 22:00 – FT 1 : 1
Лига Европы26 сентября 2024, 21:55 | Обновлено 26 сентября 2024, 23:50
1654
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Рома – Атлетик. Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 26 сентября в 22:00
26 сентября 2024, 21:55 | Обновлено 26 сентября 2024, 23:50
1654
0
В четверг, 26 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Атлетик».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Стадио Олимпико», который находится в Риме.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Рома – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – АтлетикСмотреть трансляцию
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Айтор Паредес (Атлетик Бильбао).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
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