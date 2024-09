Очередной гол Довбика. Рома упустила победу над Атлетиком в Лиге Европы

26 сентября прошел матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Атлетик.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте на Эльдора Шомуродова.

Именно Довбик стал автор единственного гола Ромы в этой встрече. Украинец поразил ворота басков на 32-й минуте после передачи Анхелино. Для Артема это 3-й мяч в футболке римлян и 1-й в еврокубках.

У Атлетика на 85-й забил Айтор Паредес. Ассист у Унаи Нуньеса.

Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 26 сентября

Рома Рим (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 1:1

Голы: Довбик, 32 – Паредес, 85

Рома: Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Анхелиньо, Челик (Абдельхамид, 71), Бальданци (Пизилли, 63), Кристанте, Коне (Паредес, 81), Довбик (Шомуродов, 81), Дибала (Соуле, 46).



Атлетик: Агирресабала, Берчиче, Паредес, Вивиан (Нуньес, 80), Горосабель (Де Маркос, 69), Прадос (Эррера, 60), Руис де Галаррета, Унаи Гомес (Беренгер, 69), Джало (Уильямс, 60), Уильямс, Гурусета.



Предупреждения: Горосабель (44), Коне (44), Берчиче (56), Бальданци (62), Де Маркос (83), Уильямс (90+4).

Finisce in parità all’Olimpico. In gol per noi Dovbyk al 32’, pareggio di Aitor Paredes all’85’.#RomaAthletic 1-1 #UEL pic.twitter.com/HUDOOCBX7D