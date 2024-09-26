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Лига Европы
26 сентября 2024, 22:39 | Обновлено 26 сентября 2024, 22:49
5360
19

ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика

Артем поразил ворота испанского коллектива на 32-й минуте в матче 1-го тура ЛЕ

26 сентября 2024, 22:39 | Обновлено 26 сентября 2024, 22:49
5360
19
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
Getty Images/Global Images Ukraine

26 сентября проходит матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Атлетик.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.

На 32-й минуте украинец поразил ворота испанского клуба, забив головой. Ассист на Артема отдал Анхелино.

Для Довбика это 3-й гол в текущем сезоне и 1-й на евроарене в футболке Ромы. В предыдущем туре Серии А украинский нападающий отметился забитым мячом в ворота Удинезе.

❗️ ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 19
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Олег Думіч
Красавчік))) Вітаємо
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+10
AleksDnipro
Тьому нарешті прорвало. І так уже протягом останніх років, в Дніпрі, в Жироні, зараз в Ромі. Спад взагалі не спостерігається. Стане найкращим бомбардиром Серії А і зросте до рівня одного з найкращих нападників світу.
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+7
Remark
Зупиніть цю машину)
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Захарченко
Вітання ! Бальзам на рани , після Динамо ) !
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+4
antt
Тренера змінили але саме він його сюди і запросив. У велику команду Рома (велику напевно бо ж означає Рим). Типу всі дороги ведуть до Риму. Але і звільнили коли Довбик перший гол забив як сьогодні і потім в кінці пропустили як сьогодні. Можливо і при де Россі далі гірше б не було якщо звичайно Юріч не перевів тактику команди суто чи здебільшого на атаку.
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0
Первый Среди Равных
нездара як і в 95% випадків забив лише підставивши ногу або голову із двох метрів до воріт.
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0
Болела
Рома по іншому грає з новим тренером. Мало цих коротких «футзальних» перепасовок, вертикальний футбол, з забіганнями, розрізаними передачами, прострілами, кросами. А це все хліб для форварда типу Довбика. 
П. С. Передача там класна теж виконана. Вклав в голову мʼяч .
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0
Стюард #11
Очень четко, чтоб не сглазить...
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0
Віталій Ткачук
Тренера змінили, і пішло.
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0
дыряво с пердя🤣
Тёма римский цезарь ждём как в сборной шляпаренко из дыр очки  будет ему пасы отдавать 
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-3
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inspekcha85
А почему он за сборную не клепает голы,мотивации не хватает как говорил мэтр?
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-7
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