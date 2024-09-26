26 сентября проходит матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Атлетик.

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Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.

На 32-й минуте украинец поразил ворота испанского клуба, забив головой. Ассист на Артема отдал Анхелино.

Для Довбика это 3-й гол в текущем сезоне и 1-й на евроарене в футболке Ромы. В предыдущем туре Серии А украинский нападающий отметился забитым мячом в ворота Удинезе.

❗️ ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика