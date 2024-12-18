«В сборной хватит качественных исполнителей». Маркевич – о допинге Мудрика

Заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о допинговом скандале вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

Главный экзамен для сборной Украины – осень 2025 года, когда нужно будет в квалификационном раунде обязательно пробиться в финальную часть чемпионата мира.

– А допинговая история с одним из лидеров нашей сборной Mихайлом Mудриком не может помешать в выполнении этой задачи?

– В этой истории еще много непонятного, поэтому с моей стороны было бы некорректно что-либо комментировать. Надеюсь, что Mудрик докажет свою невиновность. Уточню только, что Украина богата футбольными талантами и нам хватит качественных исполнителей.

Ранее сообщалось, что Мудрик отстранен от тренировок на клубной базе в Кобхэме.