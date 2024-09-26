Яремчук отбегал 60 минут. Олимпиакос потерпел фиаско в Лионе на старте ЛЕ
Игра 1-го тура Лиги Европы завершилась со счетом 2:0 в пользу французского коллектива
26 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Лион и Олимпиакос.
Поединок прошел на стадионе Парк Олимпик Лион во Франции. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу французского клуба.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский форвард греческого клуба Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте. Результативными действиями украинец отличиться не сумел.
Голы за Лион оформили Райан Шерки и Саид Бенрахма. Олимпиакос также забил на 88-й, но мяч Дуже Чалета-Цара отменили из-за офсайда.
Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 26 сентября
Лион (Франция) – Олимпиакос (Греция) – 2:0
Голы: Шерки, 65, Бенрахма, 71
🔥 𝗨𝗻𝗲 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗲𝗻 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲💪— Olympique Lyonnais (@OL) September 26, 2024
Nos Gones débutent parfaitement leur campagne en @EuropaLeague 2024-2025 avec ce succès face à l’Olympiacos ! 👊🔴🔵
2-0 #OLOLY pic.twitter.com/JWqU7fcNyv
Τελικό. Λυών - Ολυμπιακός 2-0. / Full-Time. Lyon - Olympiacos 2-0.#Olympiacos #OLOLY #UEL pic.twitter.com/mlhUAJ7gwU— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 26, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Определены четвертьфинальные пары: Украина – Венесуэла, Бразилия – Марокко
Диогу Кошта может продолжить карьеру в Ла Лиге, если немец не восстановит форму после травмы
В УПЛ зараз повно цікавих гравців атакувального профілю, які спраглі до футболу + в значно кращих ігрових кондиціях в плані бажання, самовіддачі, працездатності і, що важливо, результатів з таких клубів як Рух, Олександрія, Полісся.