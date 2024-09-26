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Лига Европы
Лион
26.09.2024 22:00 – FT 2 : 0
Олимпиакос Пирей
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Лига Европы
26 сентября 2024, 23:55 | Обновлено 27 сентября 2024, 00:33
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3

Яремчук отбегал 60 минут. Олимпиакос потерпел фиаско в Лионе на старте ЛЕ

Игра 1-го тура Лиги Европы завершилась со счетом 2:0 в пользу французского коллектива

26 сентября 2024, 23:55 | Обновлено 27 сентября 2024, 00:33
408
3
Яремчук отбегал 60 минут. Олимпиакос потерпел фиаско в Лионе на старте ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

26 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Лион и Олимпиакос.

Поединок прошел на стадионе Парк Олимпик Лион во Франции. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу французского клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард греческого клуба Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте. Результативными действиями украинец отличиться не сумел.

Голы за Лион оформили Райан Шерки и Саид Бенрахма. Олимпиакос также забил на 88-й, но мяч Дуже Чалета-Цара отменили из-за офсайда.

Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 26 сентября

Лион (Франция) – Олимпиакос (Греция) – 2:0

Голы: Шерки, 65, Бенрахма, 71

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Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?
Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Лион Лига Европы Райан Шерки Саид Бенрахма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Nick.Grabowski
Яремчук поставив гроші вище за футбол. А тому лава запасних або статус гравця ротації в Олімпіакосі йому забезпечені. 
В УПЛ зараз повно цікавих гравців атакувального профілю, які спраглі до футболу + в значно кращих ігрових кондиціях в плані бажання, самовіддачі, працездатності і, що важливо, результатів з таких клубів як Рух, Олександрія, Полісся.  
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